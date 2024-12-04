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Ротань розповів, чому команда розчарована нічиєю з Динамо

4 грудня 2024 22:55
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Олександрія та Динамо зіграли внічию — коментар Руслана Ротаня після гри
Руслан Ротань. Фото: "Олександрія"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У перенесеному матчі першого туру УПЛ "Олександрія" приймала "Динамо". У битві лідерів турнірної таблиці командам не вдалося забити.

Гру в коментарі УПЛ ТБ прокоментував головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань.

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Ротань відзначив непростий і бойовий характер гри, підкресливши, що жодна з команд не прагнула поступатися.

При цьому він визнав, що у матчі було небагато моментів. Ротань похвалив своїх підопічних за те, що вони демонстрували бажання перемогти.

Також Ротань похвалив своїх підопічних за дотримання плану на гру та організовану оборону, яка не дала "Динамо" скористатися простором.

Водночас він наголосив на необхідності покращення гри в атаці та треба створювати більше моментів.

"Тепер хлопці розчаровані, вони хотіли більшого і грали на перемогу. І це у футболі дуже важливо. Але сьогодні був гідний суперник", — сказав Ротань.

Нагадаємо, наставник "Челсі" Енцо Мареска готовий зробити Михайла Мудрика основним футболістом.

Колишній футболіст "Мілану" та "Динамо" Каха Каладзе вважає, що футболісти збірної Грузії не праві, підтримуючи масові акції протесту в країні.

Найкращий юний гравець "Барселони" Ламін Ямал у 17 років почав зустрічатися з 19-літньою моделлю.

футбол Динамо УПЛ Руслан Ротань Олександрія

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