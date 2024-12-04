Александрия и Динамо сыграли вничью - комментарий Руслана Ротаня после игры

Руслан Ротань. Фото: "Александрия"

В перенесенном матче первого тура УПЛ "Александрия" принимала "Динамо". В сражении лидеров турнирной таблицы командам не удалось забить.

Игру в комментарии УПЛ ТВ прокомментировал главный тренер "Александрии" Руслан Ротань.

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Ротань отметил непростой и боевой характер игры, подчеркнув, что ни одна из команд не стремилась уступать.

При этом он признал, что в матче было немного моментов. Ротань похвалил своих подопечных за то, что демонстрировали желание победить.

Также Ротань похвалил своих подопечных за соблюдение плана на игру и организованную оборону, которая не дала "Динамо" воспользоваться пространством.

В то же время он отметил необходимость улучшения игры в атаке и необходимость создавать больше моментов.

"Теперь ребята разочарованы, они хотели большего и играли на победу. И это в футболе очень важно. Но сегодня был достойный соперник", — сказал Ротань.

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