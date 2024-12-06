Александрия поставила ультиматум лидеру команды Ивану Калюжному

Клуб УПЛ угрожает исключить игрока сборной Украины из команды
В лагере одного из лидеров чемпионата Украины по футболу разразился серьезный скандал. Один из ключевых игроков может быть отстранен от основной команды.
"Александрия" может отстранить полузащитника Ивана Калюжного от первой команды и перевести в молодежку, сообщает Sport.ua.
Все зависит от переговоров игрока и клуба.
В чем причина конфликта
Нынешний контракт Ивана Калюжного с клубом рассчитан до 2025 года. "Александрия" хочет подписать с игроком новый контракт на улучшенных условиях, но он и его агент отклонили предложение.
Учитывая это, в клубе поставили игроку ультиматум, который вступит в силу 1 января 2025 года. Если Калюжный откажется от нового контракта, его переведут из основы в молодежную команду.
Кто такой Иван Калюжный
Основной игрок "Александрии". В октябре 2024 года дебютировал за национальную сборную Украины.
В этом сезоне в чемпионате Украины провел 14 матчей, в которых забил один мяч.
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