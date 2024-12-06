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Клуб УПЛ угрожает исключить игрока сборной Украины из команды

6 декабря 2024 15:14
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Александрия поставила ультиматум лидеру команды Ивану Калюжному
Игрок "Александрии" Иван Калюжный. Фото: instagram.com/fcolexandriya
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В лагере одного из лидеров чемпионата Украины по футболу разразился серьезный скандал. Один из ключевых игроков может быть отстранен от основной команды.

"Александрия" может отстранить полузащитника Ивана Калюжного от первой команды и перевести в молодежку, сообщает Sport.ua.

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Все зависит от переговоров игрока и клуба.

Иван Калюжный
Иван Калюжный на матче сборной Украины. Фото: uaf.ua

В чем причина конфликта

Нынешний контракт Ивана Калюжного с клубом рассчитан до 2025 года. "Александрия" хочет подписать с игроком новый контракт на улучшенных условиях, но он и его агент отклонили предложение.

Учитывая это, в клубе поставили игроку ультиматум, который вступит в силу 1 января 2025 года. Если Калюжный откажется от нового контракта, его переведут из основы в молодежную команду.

Кто такой Иван Калюжный

Основной игрок "Александрии". В октябре 2024 года дебютировал за национальную сборную Украины.

В этом сезоне в чемпионате Украины провел 14 матчей, в которых забил один мяч.

Напомним, наставник сборной Украины Сергей Ребров ожидает появления в команде очередного дебютанта.

Вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин может сменить клуб.

Английский "Эвертон" планирует зимой продать защитника Виталия Миколенко.

Игрок "Ливерпуля" Мохамед Салах решил продлить контракт с клубом.

спорт футбол УПЛ Александрия Иван Калюжный

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