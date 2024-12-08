Шовковський прокоментував розгромну перемогу над Олександрією

Олександр Шовковський під час матчу. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" розгромно перемогло "Олександрію" та очолило турнірну таблицю чемпіонату України. Як виявилось, були фактори, які допомогли киянам.

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський в коментарі УПЛ ТБ розповів, що у команди перед цією грою був один додатковий день, "а це вже розкіш".

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За словами наставника киян, "це безумовно далося взнаки". "Динамо" вивчило гру, проаналізувало її та підготувало план, який спрацював.

Вболівальники "Динамо". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Що ще сказав Шовковський

Тренер киян зупинився на двох важливих для команди гравцях, які пропустили певний період часу через травми.

За його словами, Олександр Піхальонок та Микола Шапаренко — дуже важливі для киян гравці. І вони могли сьогодні з'явитися на полі, але цьому завадила серія вимушених замін під час матчу.

Шапаренко напередодні останніх матчів підхопив застуду, а Піхальонок серйозно травмувався ще в жовтні.

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