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Шовковський зізнався, що допомогло розгромити Олександрію

8 грудня 2024 21:15
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Шовковський прокоментував розгромну перемогу над Олександрією
Олександр Шовковський під час матчу. Фото: "Динамо"
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Київське "Динамо" розгромно перемогло "Олександрію" та очолило турнірну таблицю чемпіонату України. Як виявилось, були фактори, які допомогли киянам. 

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський в коментарі УПЛ ТБ розповів, що у команди перед цією грою був один додатковий день, "а це вже розкіш"

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За словами наставника киян, "це безумовно далося взнаки". "Динамо" вивчило гру, проаналізувало її та підготувало план, який спрацював. 

Шовковський зізнався, що допомогло розгромити Олександрію - фото 1
Вболівальники "Динамо". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Що ще сказав Шовковський

Тренер киян зупинився на двох важливих для команди гравцях, які пропустили певний період часу через травми. 

За його словами, Олександр Піхальонок та Микола Шапаренко — дуже важливі для киян гравці. І вони могли сьогодні з'явитися на полі, але цьому завадила серія вимушених замін під час матчу. 

Шапаренко напередодні останніх матчів підхопив застуду, а Піхальонок серйозно травмувався ще в жовтні. 

Нагадаємо, ми дізналися подробиці про дружину грузинського політика та колишнього гравця "Динамо" Кахи Каладзе. 

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спорт футбол Динамо УПЛ Олександрія

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