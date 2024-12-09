Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Кабаев объяснил, что помогло Динамо победить Александрию arrow

Кабаев объяснил, что помогло Динамо победить Александрию

9 декабря 2024 10:18
Станислав Костюк - Редактор
Кабаев рассказал, как Шовковский изменил игру Динамо в последних матчах
Владислав Кабаев перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"
Станислав Костюк - Редактор

Полузащитник киевского "Динамо" Владислав Кабаев поделился мнением о матче, благодаря которому столичная команда стала единоличным лидером турнирной таблицы УПЛ. Подопечные Александра Шовковского разгромили "Александрию". 

Кабаев назвал главное изменение в игре "Динамо", сообщает официальный сайт клуба. 

Читайте также:

В центральном матче 16 тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" разгромило "Александрию" со счетом 3:0 благодаря голу Дениса Попова и дублю Владислава Ваната. Подопечные Александра Шовковского долго готовились к этому поединку и настроились на него особенным образом. 

Владислав Кабаев
Владислав Кабаев во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Как "Динамо" смогло победить 

По словам Владислава Кабаева, киевской команде было легче противостоять "Александрии" в столице, и по сравнению с предыдущим матчем соперников многое изменилось. Александр Шовковский уделил больше внимания теоретическим занятиям, которые футболисты отработали на тренировках. Это помогло "Динамо" перестроиться и одержать важную победу. 

Кабаев доволен тем, что в игре против "Александрии" киевляне реализовали большое количество моментов у ворот соперника. Именно этот компонент мешал "Динамо" победить во многих матчах этого сезона. Однако полузащитник уверен, что "бело-синим" еще есть над чем работать.

"Динамо" после 16 туров лидирует в таблице УПЛ и опережает "Александрию" на три очка. Следующий матч в УПЛ киевляне сыграют 16 декабря дома против "Вереса". 

Напомним, главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов впервые рассказал, за что на него обиделся Валерий Лобановский. 

Обладатель "Золотого мяча" Зинедин Зидан назвал команду, которую не хочет тренировать

У одного из членов партии "Грузинская мечта" Кахи Каладзе есть бизнес в Украине, он принадлежит жене политика. 

спорт футбол Динамо УПЛ Александрия Владислав Кабаев

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:46 Одна из культур подорожала в Украине — что происходит с ценами

10:31 Мощный удар по оккупантам в Крыму — детали уникальной операции.

10:27 Имущество юрлиц смогут конфисковать — перечень оснований

10:26 Эскначальник колонии в Оленевке подорвался в своем авто — видео

10:05 Японский врач назвала блюдо, которое продлит жизнь на годы

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

09:59 Сорвал флаг со стены – приговор суда жителю Одесчины

09:35 В Украине выросли зарплаты мастеров маникюра — сколько платят

09:31 В Херсоне раздались взрывы

09:30 Тысячи граждан Сирии возвращаются домой — видео

09:21 Отключения света в Одессе сегодня — новые графики и ремонты

10:46 Одна из культур подорожала в Украине — что происходит с ценами

10:31 Мощный удар по оккупантам в Крыму — детали уникальной операции.

10:27 Имущество юрлиц смогут конфисковать — перечень оснований

10:26 Эскначальник колонии в Оленевке подорвался в своем авто — видео

10:05 Японский врач назвала блюдо, которое продлит жизнь на годы

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

09:59 Сорвал флаг со стены – приговор суда жителю Одесчины

09:35 В Украине выросли зарплаты мастеров маникюра — сколько платят

09:31 В Херсоне раздались взрывы

09:30 Тысячи граждан Сирии возвращаются домой — видео

09:21 Отключения света в Одессе сегодня — новые графики и ремонты

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

08:00 Заявление Трампа о войне и ударе по Сирии — эфир Ранок.LIVE

7 декабря 2024
Text

17:39 Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже — прямой эфир

Text

14:47 Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность

6 декабря 2024
Text

20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Text

20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

Text

18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

Text

17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

Text

14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

29 ноября 2024

20:03 Меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь благополучие