Кабаев рассказал, как Шовковский изменил игру Динамо в последних матчах

Владислав Кабаев перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" Владислав Кабаев поделился мнением о матче, благодаря которому столичная команда стала единоличным лидером турнирной таблицы УПЛ. Подопечные Александра Шовковского разгромили "Александрию".

Кабаев назвал главное изменение в игре "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

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В центральном матче 16 тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" разгромило "Александрию" со счетом 3:0 благодаря голу Дениса Попова и дублю Владислава Ваната. Подопечные Александра Шовковского долго готовились к этому поединку и настроились на него особенным образом.

Владислав Кабаев во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Как "Динамо" смогло победить

По словам Владислава Кабаева, киевской команде было легче противостоять "Александрии" в столице, и по сравнению с предыдущим матчем соперников многое изменилось. Александр Шовковский уделил больше внимания теоретическим занятиям, которые футболисты отработали на тренировках. Это помогло "Динамо" перестроиться и одержать важную победу.

Кабаев доволен тем, что в игре против "Александрии" киевляне реализовали большое количество моментов у ворот соперника. Именно этот компонент мешал "Динамо" победить во многих матчах этого сезона. Однако полузащитник уверен, что "бело-синим" еще есть над чем работать.

"Динамо" после 16 туров лидирует в таблице УПЛ и опережает "Александрию" на три очка. Следующий матч в УПЛ киевляне сыграют 16 декабря дома против "Вереса".

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