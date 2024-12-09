Кабаєв розповів, як Шовковський змінив гру Динамо в останніх матчах

Владислав Кабаєв перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник київського "Динамо" Владислав Кабаєв поділився думкою про матч, завдяки якому столична команда стала одноосібним лідером турнірної таблиці УПЛ. Підопічні Олександра Шовковського розгромили "Олександрію".

Кабаєв назвав головну зміну у грі "Динамо", повідомляє офіційний сайт клубу.

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У центральному матчі 16 туру чемпіонату України з футболу "Динамо" розгромило "Олександрію" з рахунком 3:0 завдяки голу Дениса Попова та дублю Владислава Ваната. Підопічні Олександра Шовковського довго готувалися до цього поєдинку та налаштувалися на нього особливим чином.

Владислав Кабаєв під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Як "Динамо" змогло перемогти

За словами Владислава Кабаєва, київській команді було легше протистояти "Олександрії" у столиці, і порівняно з попереднім матчем суперників багато що змінилося. Олександр Шовковський приділив більше уваги теоретичним заняттям, які футболісти відпрацювали на тренуваннях. Це допомогло "Динамо" перебудуватися та здобути важливу перемогу.

Кабаєв задоволений тим, що у грі проти "Олександрії" кияни реалізували велику кількість моментів біля воріт суперника. Саме цей компонент заважав "Динамо" перемогти у багатьох матчах цього сезону. Проте півзахисник упевнений, що "біло-синім" ще є над чим працювати.

"Динамо" після 16 турів лідирує у таблиці УПЛ та випереджає "Олександрію" на три очки. Наступний матч в УПЛ кияни зіграють 16 грудня вдома проти "Вереса".

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