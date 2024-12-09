Буяльський похвалив Шовковського після важливого рішення тренера

Буяльський назвав головну зміну, яка допоможе Динамо перемагати
Капітан київського "Динамо" Віталій Буяльський визнав, що його команда внесла зміни до гри напередодні матчу з "Олександрією". Це допомогло "біло-синім" розгромити суперника у боротьбі за чемпіонський титул.
Буяльський сподівається, що "Динамо" вдасться заграти впевненіше у кожному наступному матчі, повідомляє офіційний сайт клубу.
У рамках 16-го туру української Прем'єр-ліги "Динамо" розгромило "Олександрію" з рахунком 3:0. Підопічні Олександра Шовковського реалізували більшість моментів біля воріт суперника. І Віталій Буяльський назвав це головною причиною упевненої перемоги киян.
Новий ігровий почерк "Динамо"
Капітан "біло-синіх" наголосив на двох причинах, які призвели до змін у грі команди. "Динамо" впевненіше діє в обороні та починає свої атаки по-іншому, ніж у попередніх поєдинках сезону.
"Після перерви, якщо щось не виходило, ми нічого не вигадували, грали довгими передачами. Награвали стандарти, але на тренуваннях все виходило дуже легко, а у грі не завжди виходить, як хочеться", — пояснив Буяльський.
Перемога над "Олександрією" дозволила "Динамо" відірватися від команди Руслана Ротаня на три бали у турнірній таблиці. Кияни стали "зимовим чемпіоном" УПЛ.
Нагадаємо, дружина колишнього футболіста "Динамо" Кахи Каладзе досі має ділові зв'язки з Україною.
Колишній наставник мадридського "Реала" Зінедін Зідан прокоментував чутки про повернення у футбол.
Юрій Максимов згадав одну з останніх розмов із Валерієм Лобановським перед від'їздом гравця з України.
Читайте Новини.LIVE!