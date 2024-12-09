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Буяльський назвав головну зміну, яка допоможе Динамо перемагати

9 грудня 2024 11:20
Станіслав Костюк - Редактор
Буяльський похвалив Шовковського після важливого рішення тренера
Віталій Буяльський під час матчу. Фото: пресслужба клубу
Станіслав Костюк - Редактор

Капітан київського "Динамо" Віталій Буяльський визнав, що його команда внесла зміни до гри напередодні матчу з "Олександрією". Це допомогло "біло-синім" розгромити суперника у боротьбі за чемпіонський титул.

Буяльський сподівається, що "Динамо" вдасться заграти впевненіше у кожному наступному матчі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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У рамках 16-го туру української Прем'єр-ліги "Динамо" розгромило "Олександрію" з рахунком 3:0. Підопічні Олександра Шовковського реалізували більшість моментів біля воріт суперника. І Віталій Буяльський назвав це головною причиною упевненої перемоги киян.

Віталій Буяльський
Віталій Буяльський та Владислав Кабаєв. Фото: пресслужба "Динамо"

Новий ігровий почерк "Динамо"

Капітан "біло-синіх" наголосив на двох причинах, які призвели до змін у грі команди. "Динамо" впевненіше діє в обороні та починає свої атаки по-іншому, ніж у попередніх поєдинках сезону.

"Після перерви, якщо щось не виходило, ми нічого не вигадували, грали довгими передачами. Награвали стандарти, але на тренуваннях все виходило дуже легко, а у грі не завжди виходить, як хочеться", — пояснив Буяльський.

Перемога над "Олександрією" дозволила "Динамо" відірватися від команди Руслана Ротаня на три бали у турнірній таблиці. Кияни стали "зимовим чемпіоном" УПЛ.

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спорт футбол Динамо УПЛ Віталій Буяльський Олександрія

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