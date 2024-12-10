Бывшая хоккеистка Микела Демайтер покорила фанатов горячими фото

Очень горячо — самая красивая хоккеистка поделилась снимками
В Канаде не только мужчины играют в хоккей. Девушки также любят эту игру и могут составить конкуренцию любым странам.
При этом самой известной канадской хоккеисткой является девушка, которая уже завершила карьеру. Зовут красотку Микела Демайтер, передает портал Новини.LIVE.
Интересно, что девушка стала очень знаменитой не благодаря хоккею. Ее популярность связана с порталом OnlyFans, где она имеет статус очень популярной модели.
Новые снимки Демайтер
На своей странице в Instagram Демайтер опубликовала новые снимки. На этот раз девушка очень горячо выглядела в коротком розовом платье с глубоким декольте.
Девушка в платье смогла показать свою большую грудь и округлые бедра. Такие формы девушки не должны удивлять, поскольку она играла в хоккей на позиции вратаря, где многое зависит не только от реакции, но и от работы и мощи задней поверхности бедра.
Отметим, что ранее красотка выступала в команде Bluewater Hawks в Онтаріо, но завершила карьеру после роста популярности на OnlyFans.
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