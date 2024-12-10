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Очень горячо — самая красивая хоккеистка поделилась снимками

10 декабря 2024 07:49
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Бывшая хоккеистка Микела Демайтер покорила фанатов горячими фото
Микела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В Канаде не только мужчины играют в хоккей. Девушки также любят эту игру и могут составить конкуренцию любым странам.

При этом самой известной канадской хоккеисткой является девушка, которая уже завершила карьеру. Зовут красотку Микела Демайтер, передает портал Новини.LIVE.

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Интересно, что девушка стала очень знаменитой не благодаря хоккею. Ее популярность связана с порталом OnlyFans, где она имеет статус очень популярной модели.

Микела Демайтер
Микела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/
Микела Демайтер
Микела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Новые снимки Демайтер

На своей странице в Instagram Демайтер опубликовала новые снимки. На этот раз девушка очень горячо выглядела в коротком розовом платье с глубоким декольте.

Девушка в платье смогла показать свою большую грудь и округлые бедра. Такие формы девушки не должны удивлять, поскольку она играла в хоккей на позиции вратаря, где многое зависит не только от реакции, но и от работы и мощи задней поверхности бедра.

Микела Демайтер
Микела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/
Микела Демайтер
Микела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Отметим, что ранее красотка выступала в команде Bluewater Hawks в Онтаріо, но завершила карьеру после роста популярности на OnlyFans.

Напомним, ранее скромная жена Александра Усика предстала в очень откровенном образе.

Известная украинская теннисистка показала, что может быть очень горячей.

Ранее мы показали как выглядит жена экс-футболиста "Динамо" Кахи Каладзе.

Хоккей модель OnlyFans жены футболистов Микела Демайтер

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