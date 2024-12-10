Бывшая хоккеистка Микела Демайтер покорила фанатов горячими фото

Микела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

В Канаде не только мужчины играют в хоккей. Девушки также любят эту игру и могут составить конкуренцию любым странам.

При этом самой известной канадской хоккеисткой является девушка, которая уже завершила карьеру. Зовут красотку Микела Демайтер, передает портал Новини.LIVE.

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Интересно, что девушка стала очень знаменитой не благодаря хоккею. Ее популярность связана с порталом OnlyFans, где она имеет статус очень популярной модели.

Микела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Микела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Новые снимки Демайтер

На своей странице в Instagram Демайтер опубликовала новые снимки. На этот раз девушка очень горячо выглядела в коротком розовом платье с глубоким декольте.

Девушка в платье смогла показать свою большую грудь и округлые бедра. Такие формы девушки не должны удивлять, поскольку она играла в хоккей на позиции вратаря, где многое зависит не только от реакции, но и от работы и мощи задней поверхности бедра.

Микела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Микела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Отметим, что ранее красотка выступала в команде Bluewater Hawks в Онтаріо, но завершила карьеру после роста популярности на OnlyFans.

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