Іллю Забарного визнали одним із найкращих гравців АПЛ

Ілля Забарний святкує перемогу "Борнмуту". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Англійський "Борнмут" здобув у Прем'єр-лізі три перемоги поспіль і всерйоз претендує на місце у єврокубках. Захисник збірної України Ілля Забарний набрав гарну форму та стабільно є лідером оборони "вишень".

Забарний увійшов до символічної збірної туру АПЛ за версією Sofascore.

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За десять останніх днів "Борнмут" послідовно обіграв "Вулвергемптон" (4:2), "Тоттенгем" (1:0) та "Іпсвіч Таун" (2:1). Команда Андоні Іраоли піднялася на 8 місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії.

Досягнення Забарного

Переможна серія "Борнмуту" збіглася із виходом захисника збірної України на пік форми. Ілля Забарний потрапив до символічної збірної туру АПЛ за мотивами матчу з "Іпсвічем". Він отримав високий бал за гру — українцю поставили оцінку 8,4.

Ілля Забарний у підкаті. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

У команду тижня потрапили по два гравці "Манчестер Сіті" та "Челсі". Лідер "синіх" Коул Палмер взагалі отримав найвищий бал серед усіх футболістів символічної збірної — 9,3.

Символічна збірна туру АПЛ. Фото: скриншот Sofascore

Свій наступний поєдинок "Борнмут" зіграє 16 грудня проти "Вест Гема".

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