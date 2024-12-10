Илью Забарного признали одним из лучших игроков АПЛ

Илья Забарный празднует победу "Борнмута". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Английский "Борнмут" одержал в Премьер-лиге три победы подряд и всерьез претендует на место в еврокубках. Защитник сборной Украины Илья Забарный набрал хорошую форму и стабильно является лидером обороны "вишен".

Забарный вошел в символическую сборную тура АПЛ по версии Sofascore.

Читайте также:

За десять последних дней "Борнмут" последовательно обыграл "Вулверхэмптон" (4:2), "Тоттенхэм" (1:0) и "Ипсвич Таун" (2:1). Команда Андони Ираолы поднялась на 8 место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Достижение Забарного

Победная серия "Борнмута" совпала с выходом защитника сборной Украины на пик формы. Илья Забарный попал в символическую сборную тура АПЛ по мотивам матча с "Ипсвичем". Он получил высокий балл за игру — украинцу поставили оценку 8,4.

Илья Забарный в подкате. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

В команду недели попали по два игрока "Манчестер Сити" и "Челси". Лидер "синих" Коул Палмер и вовсе получил самый высокий балл среди всех футболистов символической сборной — 9,3.

Символическая сборная тура АПЛ. Фото: скриншот Sofascore

Свой следующий поединок "Борнмут" сыграет 16 декабря против "Вест Хэма".

Напомним, киевское "Динамо" нацелилось на известного бразильского футболиста, у которого есть статус свободного агента.

Капитан "Динамо" Виталий Буяльский назвал причину результативной игры киевской команды в последних матчах.

Килиан Мбаппе откровенно ответил вопрос о депрессии и сожалении по поводу трансферу в мадридский "Реал".

Гимнаст Илья Ковтун забыл взять украинский флаг на празднование победы в немецком турнире.