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Мбаппе заговорил о депрессии и уходе из Реала

9 декабря 2024 13:55
Станислав Костюк - Редактор
Мбаппе признал ошибкой уход из ПСЖ в мадридский Реал
Килиан Мбаппе разочарован игрой. Фото: Reuters/Vincent West
Станислав Костюк - Редактор

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе впервые заявил о том, что мог совершить ошибку в карьере. Футболист ответил на вопросы о депрессии, трансфере в "Реал" и соперничестве с Лионелем Месси. 

Мбаппе выразил восхищение болельщиками "ПСЖ", сообщает L'Equipe

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Килиан Мбаппе должен был стать главной звездой "Реала", но французский форвард так и не обрел свою лучшую форму после перехода в мадридскую команду. Ему не комфортно играть на позиции форварда, а лидеры "бланкос" Джуд Беллингем и Винисиус не поддерживают футболиста. 

Есть ли у Мбаппе депрессия 

В интервью французской прессе игрок "Реала" заявил, что ему грустно, но речь о депрессии не идет. Мбаппе признал, что адаптация в "Реале" затянулось, однако по словам игрока для этого есть объективные причины. 

Французский футболист заявил, что провел 7 неимоверных лет в "ПСЖ". Он ценит поддержку столичных болельщиков и с теплотой вспоминает те времена. Мбаппе допустил, что сделал ошибку, когда начал конфликтовать с некоторыми людьми из руководства клуба. Килиан сожалеет о том, как закончилась его история в Париже. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе в матче с "Жироной". Фото: Reuters/Jon Nazca

Также Мбаппе рассказал о том, что очень злился после финала ЧМ-2022. Но потом форвард принял поражение, поговорил с Лионелем Месси и снял с себя груз ответственности за поражение в финальном матче. 

Напомним, известный украинский гимнаст Илья Ковтун отказался от украинского флага во время празднования серьезной победы. 

Капитан "Динамо" Виталий Буяльский назвал секрет Александра Шовковского, который помог усилить игру команды. 

Бывший наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал слухи о возвращении в спорт. 

У Кахабера Каладзе до сих пор есть связь с Украиной несмотря на то, что экс-защитник "Динамо" критикует официальный Киев. 

спорт футбол Килиан Мбаппе Реал Мадрид Испанская Ла Лига

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