Мбаппе признал ошибкой уход из ПСЖ в мадридский Реал

Килиан Мбаппе разочарован игрой. Фото: Reuters/Vincent West

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе впервые заявил о том, что мог совершить ошибку в карьере. Футболист ответил на вопросы о депрессии, трансфере в "Реал" и соперничестве с Лионелем Месси.

Мбаппе выразил восхищение болельщиками "ПСЖ", сообщает L'Equipe.

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Килиан Мбаппе должен был стать главной звездой "Реала", но французский форвард так и не обрел свою лучшую форму после перехода в мадридскую команду. Ему не комфортно играть на позиции форварда, а лидеры "бланкос" Джуд Беллингем и Винисиус не поддерживают футболиста.

Есть ли у Мбаппе депрессия

В интервью французской прессе игрок "Реала" заявил, что ему грустно, но речь о депрессии не идет. Мбаппе признал, что адаптация в "Реале" затянулось, однако по словам игрока для этого есть объективные причины.

Французский футболист заявил, что провел 7 неимоверных лет в "ПСЖ". Он ценит поддержку столичных болельщиков и с теплотой вспоминает те времена. Мбаппе допустил, что сделал ошибку, когда начал конфликтовать с некоторыми людьми из руководства клуба. Килиан сожалеет о том, как закончилась его история в Париже.

Килиан Мбаппе в матче с "Жироной". Фото: Reuters/Jon Nazca

Также Мбаппе рассказал о том, что очень злился после финала ЧМ-2022. Но потом форвард принял поражение, поговорил с Лионелем Месси и снял с себя груз ответственности за поражение в финальном матче.

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