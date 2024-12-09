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Мбаппе заговорив про депресію та відхід з Реалу

9 грудня 2024 13:55
Станіслав Костюк - Редактор
Мбаппе визнав помилкою відхід з ПСЖ до мадридського Реалу
Кіліан Мбаппе розчарований грою. Фото: Reuters/Vincent West
Станіслав Костюк - Редактор

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе вперше заявив про те, що міг зробити помилку у кар'єрі. Футболіст відповів на питання про депресію, трансфер у "Реал" та суперництво з Ліонелем Мессі.

Мбаппе висловив захоплення вболівальниками "ПСЖ", повідомляє L'Equipe.

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Кіліан Мбаппе мав стати головною зіркою "Реала", але французький форвард так і не набув своєї кращої форми після переходу до мадридської команди. Йому не комфортно грати на позиції форварда, а лідери "бланкос" Джуд Беллінгем та Вінісіус не підтримують футболіста.

Чи є у Мбаппе депресія

В інтерв'ю французькій пресі гравець "Реала" заявив, що йому сумно, але про депресію не йдеться. Мбаппе визнав, що адаптація в "Реалі" затягнулася, проте, за словами гравця, для цього є об'єктивні причини.

Французький футболіст заявив, що провів 7 неймовірних років у "ПСЖ". Він цінує підтримку столичних уболівальників та з теплотою згадує ті часи. Мбаппе припустився, що зробив помилку, коли почав конфліктувати з деякими людьми з керівництва клубу. Кіліан шкодує, як закінчилася його історія в Парижі.

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе у матчі з "Жироною". Фото: Reuters/Jon Nazca

Також Мбаппе розповів про те, що дуже сердився після фіналу ЧС-2022. Але потім форвард зазнав поразки, поговорив з Ліонелем Мессі й зняв із себе тягар відповідальності за поразку у фінальному матчі.

Нагадаємо, що відомий український гімнаст Ілля Ковтун відмовився від українського прапора під час святкування серйозної перемоги.

Капітан "Динамо" Віталій Буяльський назвав секрет Олександра Шовковського, який допоміг посилити гру команди.

Колишній наставник "Реала" Зінедін Зідан прокоментував чутки про повернення у спорт.

Кахабер Каладзе досі має зв'язок з Україною попри те, що ексзахисник "Динамо" критикує офіційний Київ.

спорт футбол Кіліан Мбаппе Реал Мадрид Іспанська Ла Ліга

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