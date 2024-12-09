Мбаппе визнав помилкою відхід з ПСЖ до мадридського Реалу

Кіліан Мбаппе розчарований грою. Фото: Reuters/Vincent West

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе вперше заявив про те, що міг зробити помилку у кар'єрі. Футболіст відповів на питання про депресію, трансфер у "Реал" та суперництво з Ліонелем Мессі.

Мбаппе висловив захоплення вболівальниками "ПСЖ", повідомляє L'Equipe.

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Кіліан Мбаппе мав стати головною зіркою "Реала", але французький форвард так і не набув своєї кращої форми після переходу до мадридської команди. Йому не комфортно грати на позиції форварда, а лідери "бланкос" Джуд Беллінгем та Вінісіус не підтримують футболіста.

Чи є у Мбаппе депресія

В інтерв'ю французькій пресі гравець "Реала" заявив, що йому сумно, але про депресію не йдеться. Мбаппе визнав, що адаптація в "Реалі" затягнулася, проте, за словами гравця, для цього є об'єктивні причини.

Французький футболіст заявив, що провів 7 неймовірних років у "ПСЖ". Він цінує підтримку столичних уболівальників та з теплотою згадує ті часи. Мбаппе припустився, що зробив помилку, коли почав конфліктувати з деякими людьми з керівництва клубу. Кіліан шкодує, як закінчилася його історія в Парижі.

Кіліан Мбаппе у матчі з "Жироною". Фото: Reuters/Jon Nazca

Також Мбаппе розповів про те, що дуже сердився після фіналу ЧС-2022. Але потім форвард зазнав поразки, поговорив з Ліонелем Мессі й зняв із себе тягар відповідальності за поразку у фінальному матчі.

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