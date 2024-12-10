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Динамо интересуется известным бразильцем — о ком речь

10 декабря 2024 10:48
Станислав Костюк - Редактор
Динамо интересуется известным бразильским защитником
Уоллес дос Сантос перед матчем. Фото: instagram.com/wallacefortuna/
Станислав Костюк - Редактор

В начале января 2025 года киевское "Динамо" собирается активно работать на трансферном рынке. Украинский клуб заинтересован в покупке центрального защитника. 

Новичком "Динамо" может стать бразильский легионер, сообщает Globo Esporte

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Тренерскому штабу "Динамо" необходим новый центральный защитник несмотря на то, что в команде есть Тарас Михавко, Денис Попов и Кристиан Биловар. Состав киевлян может пополнить бразильский футболист, причем он достанется "бело-синим" совершенно бесплатно. 

Уоллес Фортуна дос Сантос
Уоллес дос Сантос работает с мячом. Фото: instagram.com/wallacefortuna/

Кем интересуется "Динамо" 

Бывший футболист молодежной сборной Бразилии Уоллес несколько раз пытался закрепиться в составе европейского клуба. В разное время он подписывал контракты с "Брагой", "Монако" и "Лацио". Последней европейской командой в карьере 30-летнего бразильца был турецкий "Ени Малатьяспор", однако он готов вернуться в Европу. 

Недавно у Уоллеса закончился контракт с клубом "Аль-Иттихад" (Кальба, ОАЭ). Статус свободного агента сделал бразильца трансферной целью сразу нескольких команд. Речь идет о болгарских ЦСКА и "Лудогорце", а также о киевском "Динамо". 

Украинский клуб собирается провести переговоры с бразильцем и предложить ему контракт сроком на год и возможностью дальнейшего продления. 

Напомним, лидер "Динамо" Виталий Буяльский назвал причину положительных изменений в игре киевской команды. 

Французский футболист Килиан Мбаппе откровенно рассказал о депрессии и сожалении по поводу ухода из "ПСЖ". 

Олимпийский призер Илья Ковтун отказался от украинского флага во время празднования победы в престижном турнире. 

спорт футбол Динамо Футбол трансферы Уоллес Фортуна дос Сантос

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