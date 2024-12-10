Динамо интересуется известным бразильским защитником

Уоллес дос Сантос перед матчем. Фото: instagram.com/wallacefortuna/

В начале января 2025 года киевское "Динамо" собирается активно работать на трансферном рынке. Украинский клуб заинтересован в покупке центрального защитника.

Новичком "Динамо" может стать бразильский легионер, сообщает Globo Esporte.

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Тренерскому штабу "Динамо" необходим новый центральный защитник несмотря на то, что в команде есть Тарас Михавко, Денис Попов и Кристиан Биловар. Состав киевлян может пополнить бразильский футболист, причем он достанется "бело-синим" совершенно бесплатно.

Уоллес дос Сантос работает с мячом. Фото: instagram.com/wallacefortuna/

Кем интересуется "Динамо"

Бывший футболист молодежной сборной Бразилии Уоллес несколько раз пытался закрепиться в составе европейского клуба. В разное время он подписывал контракты с "Брагой", "Монако" и "Лацио". Последней европейской командой в карьере 30-летнего бразильца был турецкий "Ени Малатьяспор", однако он готов вернуться в Европу.

Недавно у Уоллеса закончился контракт с клубом "Аль-Иттихад" (Кальба, ОАЭ). Статус свободного агента сделал бразильца трансферной целью сразу нескольких команд. Речь идет о болгарских ЦСКА и "Лудогорце", а также о киевском "Динамо".

Украинский клуб собирается провести переговоры с бразильцем и предложить ему контракт сроком на год и возможностью дальнейшего продления.

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