Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Динамо цікавиться відомим бразильцем — про кого йдеться arrow

Динамо цікавиться відомим бразильцем — про кого йдеться

10 грудня 2024 10:48
Станіслав Костюк - Редактор
Динамо цікавиться відомим бразильським захисником
Воллес дос Сантос перед матчем. Фото: instagram.com/wallacefortuna/
Станіслав Костюк - Редактор

На початку січня 2025 року київське "Динамо" збирається активно працювати на трансферному ринку. Український клуб зацікавлений у покупці центрального захисника.

Новачком "Динамо" може стати бразильський легіонер, повідомляє Globo Esporte.

Читайте також:

Тренерському штабу "Динамо" потрібен новий центральний захисник, попри те, що в команді є Тарас Михавко, Денис Попов та Крістіан Біловар. Склад киян може поповнити бразильський футболіст, причому він дістанеться "біло-синім" абсолютно безкоштовно.

Уоллес Фортуна дос Сантос
Воллес дос Сантос працює з м'ячем. Фото: instagram.com/wallacefortuna/

Ким цікавиться "Динамо"

Колишній футболіст молодіжної збірної Бразилії Воллес декілька разів намагався закріпитись у складі європейського клубу. У різний час він підписував контракти з "Брагою", "Монако" та "Лаціо". Останньою європейською командою у кар'єрі 30-річного бразильця був турецький "Єні Малатьяспор", проте він готовий повернутися до Європи.

Нещодавно Воллес закінчив контракт з клубом "Аль-Іттіхад" (Кальба, ОАЕ). Статус вільного агента зробив бразильця трансферною метою одразу декількох команд. Йдеться про болгарські ЦСКА та "Лудогорець", а також про київське "Динамо".

Український клуб збирається провести переговори з бразильцем та запропонувати йому контракт терміном на рік та можливістю подальшого продовження.

Нагадаємо, лідер "Динамо" Віталій Буяльський назвав причину позитивних змін у грі київської команди.

Французький футболіст Кіліан Мбаппе відверто розповів про депресію та жаль з приводу відходу з "ПСЖ".

Олімпійський призер Ілля Ковтун відмовився від українського прапора під час святкування перемоги у престижному турнірі.

спорт футбол Динамо Футбол трансфери Воллес Фортуна дос Сантос

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:05 Штраф за аванс — коли роботодавця можуть покарати

11:59 Подробиці пожежі в одеській Аркадії — загинув чоловік

11:59 У Києві негода зірвала прапор з Батьківщини-матері — фото, відео

Text

11:46 Росіяни зазнали значних втрат на Харківщині — у ЗСУ назвали цифри

11:43 Що гуглили українці у 2024 році — рейтинг запитів від Google

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

11:29 Наступ росіян на Миколаївщину — наскільки реальна загроза

11:19 На Сонці висока активність — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:14 Продукти для ВПО — де стартувала реєстрація на допомогу

11:12 Чи можна оформити 1000 грн від Зеленського без Дії

11:11 Київ загруз у заторах — рух машин паралізований

12:05 Штраф за аванс — коли роботодавця можуть покарати

11:59 Подробиці пожежі в одеській Аркадії — загинув чоловік

11:59 У Києві негода зірвала прапор з Батьківщини-матері — фото, відео

11:43 Що гуглили українці у 2024 році — рейтинг запитів від Google

11:29 Наступ росіян на Миколаївщину — наскільки реальна загроза

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

11:19 На Сонці висока активність — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:14 Продукти для ВПО — де стартувала реєстрація на допомогу

11:12 Чи можна оформити 1000 грн від Зеленського без Дії

11:11 Київ загруз у заторах — рух машин паралізований

10:57 Деколонізація на Одещині — вивіски російською в Аккермані

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

5 грудня 2024

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

Text

11:46 Росіяни зазнали значних втрат на Харківщині — у ЗСУ назвали цифри

Text

08:53 Військовий ЗСУ вказав на проблеми в роботі українських ВПК

Text

08:00 Протести у Грузії та пенсійна реформа в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

02:35 Антикорупційну боротьбу монополізували — депутат Бурміч

Text

00:25 Безпека обласних центрів — снайпер про ситуацію на фронті

9 грудня 2024
Text

22:16 Синоптик повідомила, в які регіони завітає потепління

Text

18:34 Масштабний мітинг у Тбілісі — прямий ефір

Text

18:01 Рябцев пропонує розробити тариф на розподіл електрики

Text

17:50 Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський натякнув на кінець війни — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році