Динамо цікавиться відомим бразильським захисником

Воллес дос Сантос перед матчем. Фото: instagram.com/wallacefortuna/

На початку січня 2025 року київське "Динамо" збирається активно працювати на трансферному ринку. Український клуб зацікавлений у покупці центрального захисника.

Новачком "Динамо" може стати бразильський легіонер, повідомляє Globo Esporte.

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Тренерському штабу "Динамо" потрібен новий центральний захисник, попри те, що в команді є Тарас Михавко, Денис Попов та Крістіан Біловар. Склад киян може поповнити бразильський футболіст, причому він дістанеться "біло-синім" абсолютно безкоштовно.

Воллес дос Сантос працює з м'ячем. Фото: instagram.com/wallacefortuna/

Ким цікавиться "Динамо"

Колишній футболіст молодіжної збірної Бразилії Воллес декілька разів намагався закріпитись у складі європейського клубу. У різний час він підписував контракти з "Брагою", "Монако" та "Лаціо". Останньою європейською командою у кар'єрі 30-річного бразильця був турецький "Єні Малатьяспор", проте він готовий повернутися до Європи.

Нещодавно Воллес закінчив контракт з клубом "Аль-Іттіхад" (Кальба, ОАЕ). Статус вільного агента зробив бразильця трансферною метою одразу декількох команд. Йдеться про болгарські ЦСКА та "Лудогорець", а також про київське "Динамо".

Український клуб збирається провести переговори з бразильцем та запропонувати йому контракт терміном на рік та можливістю подальшого продовження.

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