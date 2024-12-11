Жена Ильи Забарного покорила фанатов свежими совместными фото

Ангелина Забарная. Фото: instagram.com/angelinarr_

Центральный защитник сборной Украины и английского "Борнмута" Илья Забарный сейчас показывает уровень игры, который делает его одним из лучших центральных защитников АПЛ. При этом, интересно, как же выглядит семейный тыл футболиста.

В свежей публикации в Instagram Илья показал свою красотку жену.

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Отметим, что страница в соцсетях является личным блогом для Ангелины Забарной, которая развивается в изучении английского языка и в филологии. На текущий момент на девушку в Instagram подписаны 17,5 тысяч человек.

Илья и Ангелина Забарные. Фото: instagram.com/angelinarr_

Жена Ильи Забарного

Супружеская пара Забарных на всех фото и видео выглядит по-семейному. У них нет перекоса, что жена модель и начинает постить множество пикантных фото, чтобы получить лишнюю тысячу фолловеров. Для множества жен футболистов это большая проблема.

Илья и Ангелина Забарные. Фото: instagram.com/angelinarr_

Пока Ангелина бережет домашний очаг, Забарный издевается над защитниками в АПЛ. В текущем сезоне Илья провел в лиге 15 матчей, где отыграл все отведенное время.

Напомним, самая сексуальная хоккеистка в мире показала свои формы.

Также известная украинская теннисистка показала как отдыхает в солнечной Испании.