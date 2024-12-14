Марина Бех-Романчук показала яскраві фото та відео з відпустки в ОАЕ

Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh/

Марина Бех-Романчук разом із своїм чоловіком Михайлом Романчуком продовжують свою відпустку після провального сезону. Пара після Карпат вирушила відпочивати до Дубаї, ОАЕ.

Марина поділилася свіжими фото та відео зі свого відпочинку, які вона опублікувала у Instagram.

Читайте також:

Бех-Романчук дуже активно веде соціальні мережі, де часто публікує пікантні фото. На даний момент на легкоатлетку підписано 506 тисяч фоловерів.

Бех-Романчук приваблює в Дубаї

Марина знову продемонструвала своє струнке, спортивне тіло на тлі гарних висоток Дубая. При цьому легкоатлетка знаходилася у басейні з прозорими стінками. Завдяки цьому фото вийшли ще яскравішими.

Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh/

Зазначимо, що незабаром у легкій атлетиці розпочнеться активна фаза зимових турнірів у приміщенні.

Бех-Романчук за свою кар'єру двічі ставала срібним призером чемпіонатів світу у стрибку в довжину та потрійному стрибку. Також на її рахунку золота медаль чемпіонату Європи-2022.

Нагадаємо, раніше дружина Довбика активно підтримувала чоловіка під час матчу Ліги Європи.

Зірковий 17-річний самородок "Барселони" Ламін Ямал попрощався з італійською моделлю.

Захисник англійського "Борнмута" Ілля Забарний показав свою чарівну дружину.