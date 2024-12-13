Дружина Артема Довбика підтримала його на матчі Рома – Брага — відео

Юлія Довбик. Фото: instagram.com/yuliia.dovbyk

У матчі шостого туру основного раунду Ліги Європи італійська "Рома" грала з португальською "Брагою" (3:0). У другому таймі матчу на поле вийшов український форвард римлян Артем Довбик.

Під час гри Довбика підтримувала його дружина та дитина. Відео зі стадіону Юлія опублікувала в Instagram.

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Зазначимо, що, на відміну від інших дружин футболістів, Юлія неактивно веде соцмережі. Дівчина, яка має 17,6 тисячі фоловерів, зробила свою сторінку публічною лише після того, як популярним став чоловік.

Юлія Довбик підтримала Артема на матчі

У матчі проти "Браги" Довбик вийшов на поле на 46-й хвилині і активно допоміг команді в атаці, хоч і не відзначився результативними діями.

Артем та Юлія Довбики. Фото: instagram.com/yuliia.dovbyk

Юлія весь матч вболівала за чоловіка на трибунах. Цікаво, що дівчина ще й працювала на стадіоні, оскільки вона обіймає посаду PR-директора футболіста.

Перемога над "Брагою" дозволила "Ромі" набрати дев'ять очок і піднятися на 14-те місце у турнірній таблиці Ліги Європи.

Юлія та Артем Довбики. Фото: instagram.com/yuliia.dovbyk

Нагадаємо, раніше 17-річний вундеркінд "Барселони" Ламін Ямал розлучився з 19-річною моделлю.

Також ми показали дівчину найкращого українського захисника в АПЛ Іллі Забарного.