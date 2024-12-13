Жена Артема Довбика поддержала его на матче Рома – Брага — видео

Юлия Довбик. Фото: instagram.com/yuliia.dovbyk

В матче шестого тура основного раунда Лиги Европы итальянская "Рома" играла с португальской "Брагой" (3:0). Во втором тайме матча на поле вышел украинский форвард римлян Артем Довбик.

Во время игры Довбика поддерживала его жена и ребенок. Видео со стадиона Юлия опубликовала в Instagram.

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Отметим, что в отличие от других жен футболистов Юлия неактивно введет соцсети. Девушка, у которой 17,6 тысячи фолловеров, сделала свою страницу публичной лишь после возросшей популярности мужа.

Юлия Довбик поддержала Артема на матче

В матче против "Браги" Довбик вышел на поле на 46-й минуте и активно помог команде в атаке, хоть, и не отметился результативными действиями.

Артем и Юлия Довбики. Фото: instagram.com/yuliia.dovbyk

Юлия весь матч болела за мужа на трибунах. Интересно, что девушка еще и работала на стадионе, поскольку она занимает должность PR-директора футболиста.

Победа над "Брагой" позволила "Роме" набрать девять очков и подняться на 14-е место в турнирной таблице Лиги Европы.

Юлия и Артем Довбики. Фото: instagram.com/yuliia.dovbyk

Напомним, ранее 17-летний вундеркинд "Барселоны" Ламин Ямал расстался с 19-летнеймоделью.

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