Жена Артема Довбика поддержала его на матче Рома – Брага — видео

Как жена Довбика поддерживала мужа в Лиге Европы — видео
В матче шестого тура основного раунда Лиги Европы итальянская "Рома" играла с португальской "Брагой" (3:0). Во втором тайме матча на поле вышел украинский форвард римлян Артем Довбик.
Во время игры Довбика поддерживала его жена и ребенок. Видео со стадиона Юлия опубликовала в Instagram.
Отметим, что в отличие от других жен футболистов Юлия неактивно введет соцсети. Девушка, у которой 17,6 тысячи фолловеров, сделала свою страницу публичной лишь после возросшей популярности мужа.
Юлия Довбик поддержала Артема на матче
В матче против "Браги" Довбик вышел на поле на 46-й минуте и активно помог команде в атаке, хоть, и не отметился результативными действиями.
Юлия весь матч болела за мужа на трибунах. Интересно, что девушка еще и работала на стадионе, поскольку она занимает должность PR-директора футболиста.
Победа над "Брагой" позволила "Роме" набрать девять очков и подняться на 14-е место в турнирной таблице Лиги Европы.
Напомним, ранее 17-летний вундеркинд "Барселоны" Ламин Ямал расстался с 19-летнеймоделью.
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