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Реал Сосьедад уничтожил Динамо в матче Лиги Европы

12 декабря 2024 23:53
Станислав Костюк - Редактор
Динамо пропустило три гола несмотря на то, что Бущан отразил пенальти
Шералдо Беккер забивает второй гол в ворота Георгия Бущана. Фото: Reuters/Vincent West
Станислав Костюк - Редактор

Выступление киевского "Динамо" в Лиге Европы в сезоне 2024/2025 болельщики украинской команды захотят навсегда забыть. Подопечные Александра Шовковского проиграли шестой поединок подряд. 

"Бело-синие" еще в первом тайме пропустили три гола от "Реала Сосьедада", сообщает портал Новини.LIVE. 

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Александр Шовковский удивил выбором футболистов на матч с испанской командой. В основе "Динамо" не оказалось Владислава Ваната и Виталия Буяльского, которые являются игроками стартового состава. К этому можно добавить отсутствие травмированных Шапаренко, Ярмоленко и Михавко. 

Микель Оярсабаль
Эпизод с пенальти в ворота "Динамо". Фото: Reuters/Vincent West

Оярсабаль оформил дубль 

"Динамо" сыграло в третьем комплекте формы зеленого цвета. Это не принесло украинской команде удачу. Она пропустила три гола еще в первом тайме. 

"Реал Сосьедад" — "Динамо" — 3:0 (3:0) 

Голы: Оярсабаль, 19, 33; Беккер, 24. 

Незабитый пенальти: Оярсабаль, 19 — вратарь. 

"РС": Ремиро — Муньос, Агуэрд, Субельдия, Аранбуру (Одриосола, 57) — Мендес (Марин, 46), Гонсалес (Турриентес, 78), Оласагасти, Кубо (Магуназелая, 57) — Беккер, Оярсабаль (капитан) (Оскарссон, 57). 

Тренер: Иманоль Альгуасиль. 

"Динамо": Бущан (капитан) — Биловар, Попов, Дячук — Караваев, Бражко (Пихаленок, 62), Михайленко, Дубинчак — Волошин (Брагару, 80), Рубчинский (Кабаев, 62) — Герреро (Ванат, 62). 

Тренер: Александр Шовковский. 

"Динамо" активно начало матч, и в одной из контратак киевской команды она претендовала на пенальти. Волошина сбили в чужой штрафной, рефери пересмотрел эпизод с помощью VAR, но не назначил одиннадцатиметровый удар. 

"Реал Сосьедад" довольно быстро перехватил инициативу. На 19-й минуте Попов нарушил правила против Оярсабаля, и в тот раз судья уже назначил пенальти. Капитан испанской команды не сумел переиграть Бущана, но мяч от голкипера отскочил к Микелю — 1:0! 

Через пять минут активный Кубо получил мяч у ворот "Динамо", обыграл трех защитников и отдал пас на Беккера. Последовал мощный удар в ближний верхний угол — 2:0! 

На 33-й минуте Оярсабаль получил мяч в чужой штрафной, избежал офсайда и точным ударом оформил дубль, 3:0! До конца первого тайма "Динамо" ничем не смогло ответить сопернику. 

После перерыва Волошин продолжал едва ли не в одиночку бороться за мяч перед чужой штрафной. В одном из эпизодов ему удалось нанести удар из удобной позиции в борьбе с защитником, однако мяч пролетел выше ворот. В середине тайма Шовковский провел сразу тройную замену. Важно отметить, что Бражко хромал, когда уходил с поля. 

Испанцы спокойно довели матч до уверенной победы и улучшили свои шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. "Динамо" осталось абсолютным аутсайдером турнира. Впереди у киевлян поединки в ЛЕ с турецким "Галатасараем" и латвийским РФШ. 

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