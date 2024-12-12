Динамо пропустило три гола несмотря на то, что Бущан отразил пенальти

Шералдо Беккер забивает второй гол в ворота Георгия Бущана. Фото: Reuters/Vincent West

Выступление киевского "Динамо" в Лиге Европы в сезоне 2024/2025 болельщики украинской команды захотят навсегда забыть. Подопечные Александра Шовковского проиграли шестой поединок подряд.

"Бело-синие" еще в первом тайме пропустили три гола от "Реала Сосьедада", сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Александр Шовковский удивил выбором футболистов на матч с испанской командой. В основе "Динамо" не оказалось Владислава Ваната и Виталия Буяльского, которые являются игроками стартового состава. К этому можно добавить отсутствие травмированных Шапаренко, Ярмоленко и Михавко.

Эпизод с пенальти в ворота "Динамо". Фото: Reuters/Vincent West

Оярсабаль оформил дубль

"Динамо" сыграло в третьем комплекте формы зеленого цвета. Это не принесло украинской команде удачу. Она пропустила три гола еще в первом тайме.

"Реал Сосьедад" — "Динамо" — 3:0 (3:0)

Голы: Оярсабаль, 19, 33; Беккер, 24.

Незабитый пенальти: Оярсабаль, 19 — вратарь.

"РС": Ремиро — Муньос, Агуэрд, Субельдия, Аранбуру (Одриосола, 57) — Мендес (Марин, 46), Гонсалес (Турриентес, 78), Оласагасти, Кубо (Магуназелая, 57) — Беккер, Оярсабаль (капитан) (Оскарссон, 57).

Тренер: Иманоль Альгуасиль.

"Динамо": Бущан (капитан) — Биловар, Попов, Дячук — Караваев, Бражко (Пихаленок, 62), Михайленко, Дубинчак — Волошин (Брагару, 80), Рубчинский (Кабаев, 62) — Герреро (Ванат, 62).

Тренер: Александр Шовковский.

"Динамо" активно начало матч, и в одной из контратак киевской команды она претендовала на пенальти. Волошина сбили в чужой штрафной, рефери пересмотрел эпизод с помощью VAR, но не назначил одиннадцатиметровый удар.

"Реал Сосьедад" довольно быстро перехватил инициативу. На 19-й минуте Попов нарушил правила против Оярсабаля, и в тот раз судья уже назначил пенальти. Капитан испанской команды не сумел переиграть Бущана, но мяч от голкипера отскочил к Микелю — 1:0!

Через пять минут активный Кубо получил мяч у ворот "Динамо", обыграл трех защитников и отдал пас на Беккера. Последовал мощный удар в ближний верхний угол — 2:0!

На 33-й минуте Оярсабаль получил мяч в чужой штрафной, избежал офсайда и точным ударом оформил дубль, 3:0! До конца первого тайма "Динамо" ничем не смогло ответить сопернику.

После перерыва Волошин продолжал едва ли не в одиночку бороться за мяч перед чужой штрафной. В одном из эпизодов ему удалось нанести удар из удобной позиции в борьбе с защитником, однако мяч пролетел выше ворот. В середине тайма Шовковский провел сразу тройную замену. Важно отметить, что Бражко хромал, когда уходил с поля.

Испанцы спокойно довели матч до уверенной победы и улучшили свои шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. "Динамо" осталось абсолютным аутсайдером турнира. Впереди у киевлян поединки в ЛЕ с турецким "Галатасараем" и латвийским РФШ.

Напомним, легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала, какие высоты планирует покорить в следующем году.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин готовится к трансферу в одну из самых титулованных команд Европы.

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк сделал странное заявление по поводу "Полесья" и его владельца.

У Александра Зинченко может появиться возможность попробовать силы в команде из чемпионата Италии.