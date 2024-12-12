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Зинченко готовится к трансферу — где будет играть украинец

12 декабря 2024 09:43
Сергей Романчук - Редактор
Зинченко может перейти в итальянский клуб из-за ультиматума Арсенала
Александр Зинченко с мячом на тренировке. Фото: Reuters/John Sibley
Сергей Романчук - Редактор

Защитник английского клуба "Арсенал" Александр Зинченко может уже ближайшей зимой сменить клуб. В услугах опытного игрока заинтересована итальянская команда. 

Украинский футболист может стать частью трансферной сделки, сообщает Tutto Mercato

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Английский "Арсенал" ищет результативного форварда, который мог бы решить проблему с реализацией моментов в команде. "Канониров" критикуют за то, что большую часть голов они забивают после стандартных положений. Тренерский штаб лондонцев нашел игрока, который поможет команде в борьбе за чемпионский титул. 

Душан Влахович
Душан Влахович в "Ювентусе". Фото: Reuters/Claudia Greco

Кто станет футболистом "Арсенала" 

Лондонский клуб претендует на сербского форварда "Ювентуса" Душана Влаховича. Контракт футболиста с туринцами истекает летом 2026 года, и стороны не достигли договоренности в вопросе продления соглашения. "Старая синьора" готова продать нападающего, который в нынешнем сезоне забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко в матче против "МЮ". Фото: Reuters/Dylan Martinez

"Ювентус" хочет получить за форварда 70 млн евро. "Арсенал" готов заплатить 45 млн. Стороны могут согласовать сделку несмотря на отличия своих позиций, если "канониры" включат в трансфер одного или двух своих футболистов. В списке игроков, которые интересуют "Ювентус", оказался и Александр Зинченко. 

Украинец может согласиться на переход в "Ювентус", поскольку там у него будет больше игровой практики. В "Арсенале" ему не гарантируют стабильный выход на поле. 

Напомним, главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, как и когда завершит карьеру. 

Легендарный украинский футболист стал одним из советников президента Игоря Суркиса в киевском "Динамо".  

Футболист каталонской "Барселоны" Ламин Ямал завершил отношения, которые мешали ему сосредоточиться на игре. 

спорт футбол Александр Зинченко Футбол трансферы Арсенал

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