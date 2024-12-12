Зинченко может перейти в итальянский клуб из-за ультиматума Арсенала

Александр Зинченко с мячом на тренировке. Фото: Reuters/John Sibley

Защитник английского клуба "Арсенал" Александр Зинченко может уже ближайшей зимой сменить клуб. В услугах опытного игрока заинтересована итальянская команда.

Украинский футболист может стать частью трансферной сделки, сообщает Tutto Mercato.

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Душан Влахович в "Ювентусе". Фото: Reuters/Claudia Greco

Кто станет футболистом "Арсенала"

Лондонский клуб претендует на сербского форварда "Ювентуса" Душана Влаховича. Контракт футболиста с туринцами истекает летом 2026 года, и стороны не достигли договоренности в вопросе продления соглашения. "Старая синьора" готова продать нападающего, который в нынешнем сезоне забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.

Александр Зинченко в матче против "МЮ". Фото: Reuters/Dylan Martinez

"Ювентус" хочет получить за форварда 70 млн евро. "Арсенал" готов заплатить 45 млн. Стороны могут согласовать сделку несмотря на отличия своих позиций, если "канониры" включат в трансфер одного или двух своих футболистов. В списке игроков, которые интересуют "Ювентус", оказался и Александр Зинченко.

Украинец может согласиться на переход в "Ювентус", поскольку там у него будет больше игровой практики. В "Арсенале" ему не гарантируют стабильный выход на поле.

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