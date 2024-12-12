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Зінченко готується до трансферу — де гратиме українець

12 грудня 2024 09:43
Сергій Романчук - Редактор
Зінченко може перейти до італійського клубу через ультиматум Арсенала
Олександр Зінченко із м'ячем на тренуванні. Фото: Reuters/John Sibley
Сергій Романчук - Редактор

Захисник англійського клубу "Арсенал" Олександр Зінченко може вже найближчої зими змінити клуб. У послугах досвідченого гравця зацікавлена італійська команда.

Український футболіст може стати частиною трансферної угоди, повідомляє Tutto Mercato.

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Душан Влахович
Душан Влахович у "Ювентусі". Фото: Reuters/Claudia Greco

Хто стане футболістом "Арсеналу"

Лондонський клуб претендує на сербського форварда "Ювентуса" Душана Влаховича. Контракт футболіста з туринцями спливає влітку 2026 року, і сторони не досягли домовленості щодо продовження угоди. "Стара синьйора" готова продати нападника, який у нинішньому сезоні забив 9 голів і зробив 2 результативні передачі.

Олександр Зінченко
Олександр Зінченко у матчі проти "МЮ". Фото: Reuters/Dylan Martinez

"Ювентус" хоче отримати за форварда 70 млн євро. "Арсенал" готовий заплатити 45 млн. Сторони можуть погодити угоду, попри відмінності своїх позицій, якщо "каноніри" включать до трансферу одного або двох своїх футболістів. У списку гравців, які цікавлять "Ювентус", опинився Олександр Зінченко.

Українець може погодитися на перехід до "Ювентуса", оскільки там у нього буде більше ігрової практики. В "Арсеналі" йому не гарантують стабільний вихід на поле.

Нагадаємо, головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола розповів, як і коли завершить кар'єру.

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спорт футбол Олександр Зінченко Футбол трансфери Арсенал

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