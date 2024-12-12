Зінченко може перейти до італійського клубу через ультиматум Арсенала

Олександр Зінченко із м'ячем на тренуванні. Фото: Reuters/John Sibley

Захисник англійського клубу "Арсенал" Олександр Зінченко може вже найближчої зими змінити клуб. У послугах досвідченого гравця зацікавлена італійська команда.

Український футболіст може стати частиною трансферної угоди, повідомляє Tutto Mercato.

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Англійський "Арсенал" шукає результативного форварда, котрий міг би розв'язати проблему з реалізацією моментів у команді. "Канонірів" критикують за те, що більшість голів вони забивають після стандартних положень. Тренерський штаб лондонців знайшов гравця, який допоможе команді у боротьбі за чемпіонський титул.

Душан Влахович у "Ювентусі". Фото: Reuters/Claudia Greco

Хто стане футболістом "Арсеналу"

Лондонський клуб претендує на сербського форварда "Ювентуса" Душана Влаховича. Контракт футболіста з туринцями спливає влітку 2026 року, і сторони не досягли домовленості щодо продовження угоди. "Стара синьйора" готова продати нападника, який у нинішньому сезоні забив 9 голів і зробив 2 результативні передачі.

Олександр Зінченко у матчі проти "МЮ". Фото: Reuters/Dylan Martinez

"Ювентус" хоче отримати за форварда 70 млн євро. "Арсенал" готовий заплатити 45 млн. Сторони можуть погодити угоду, попри відмінності своїх позицій, якщо "каноніри" включать до трансферу одного або двох своїх футболістів. У списку гравців, які цікавлять "Ювентус", опинився Олександр Зінченко.

Українець може погодитися на перехід до "Ювентуса", оскільки там у нього буде більше ігрової практики. В "Арсеналі" йому не гарантують стабільний вихід на поле.

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