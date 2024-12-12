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Гвардіола знову заговорив про завершення тренерської кар'єри

12 грудня 2024 08:53
Станіслав Костюк - Редактор
Гвардіола розповів, де і як завершить кар'єру тренера
Тренер Хосеп Гвардіола під час матчу. Фото: Reuters/Claudia Greco
Станіслав Костюк - Редактор

Італійський "Ювентус" обіграв у Турині англійський "Манчестер Сіті" у рамках Ліги чемпіонів. Поразка від "старої синьйори" підкреслила кризу, в якій перебувають "містяни".

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола поділився думкою про завершення своєї кар'єри в інтерв'ю YouTube каналу Дані Гарсії.

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У рамках 6 туру основного етапу Ліги чемпіонів "Ювентус" виграв удома у "Манчестер Сіті" з рахунком 2:0. У другому таймі по голу забили Влахович та Маккенні. Це вже другий поєдинок "городян" без перемог та друга поразка у єврокубковому турнірі.

Гвардіола думає про завершення кар'єри

Наставник "Манчестер Сіті" нещодавно продовжив контракт із клубом ще на два роки. Таким чином, він залишиться тренером команди до літа 2027 року. Попри невдачі "городян" цього сезону, керівництво клубу не збирається звільняти каталонського наставника, а сам він не хоче достроково йти з команди.

Хосеп Гвардіола та Ерлінг Холанн
Тренер Хосеп Гвардіола та форвард Ерлінг Холанн. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Хосеп Гвардіола заявив, що "Манчестер Сіті" стане останнім клубом у його тренерській кар'єрі. Після цього каталонський фахівець може погодитись попрацювати в якійсь збірній, після чого піде на пенсію. Тренер вже 53 роки, і він збирається завершити кар'єру до 60-річного ювілею.

Наступним суперником "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів стане "ПСЖ", матч пройде у Франції. Команда, яка програє у цьому поєдинку, може не вийти у плей-офф турніру.

Нагадаємо, головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський розповів, які гравці команди пропустять матч проти "Реала Сосьєдаду".

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спорт футбол Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола тренер

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