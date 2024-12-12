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Шовковський розповів про серйозні кадрові втрати Динамо

12 грудня 2024 08:25
Станіслав Костюк - Редактор
Шовковський вперше заговорив про серйозну проблему в Динамо
Олександр Шовковський відповідає на запитання журналістів. Фото: пресслужба "Динамо"
Станіслав Костюк - Редактор

Київське "Динамо" завершує підготовку до матчу шостого туру Ліги Європи, де суперником української команди стане іспанський "Реал Сосьєдад". Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський пояснив, як його підопічні планують набрати очки.

Наставник підтвердив, що у команді є кадрові втрати, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

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У четвер, 12 грудня, в рамках 6 туру основного турніру Ліги Європи "Динамо" вирушить до Іспанії на матч із "Реалом Сосьєдадом". Наставник української команди Олександр Шовковський заявив, що його підопічні намагатимуться довести — попередні результати "біло-синіх" у єврокубковому турнірі були низкою невдалих збігів.

Олександр Шовковський
Олександр Шовковський під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Хто не зіграє за "Динамо"

У київської команди є серйозні кадрові втрати напередодні протистояння на стадіоні "Аноета". Досвідчений півзахисник Андрій Ярмоленко, як і раніше, не готовий вийти на поле. Також у лазареті команди опинився й інший хавбек збірної України — Микола Шапаренко.

Третьою кадровою втратою української команди став молодий захисник Тарас Михавко, який цього сезону став основним футболістом "Динамо". Олександр Шовковський не назвав ступеня серйозності травм гравців та термінів їх повернення на поле.

"Динамо" є абсолютним аутсайдером Ліги Європи. Команда зазнала п'яти поразок поспіль. Лише минулого туру "біло-сині" зуміли забити перший гол на турнірі, відзначився Владислав Кабаєв.

Матч "Реал Сосьєдад" — "Динамо" розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, колишній головний тренер збірної України став радником Ігоря Суркіса у київському "Динамо".

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спорт футбол Динамо Андрій Ярмоленко Микола Шапаренко Олександр Шовковський

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