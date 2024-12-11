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Буткевич вирішив, що буде з Ашуром — Полісся здивує тренера

11 грудня 2024 11:03
Станіслав Костюк - Редактор
Буткевич вирішив, коли Полісся звільнить Ашура
Імад Ашур дякує гравцям. Фото: instagram.com/fcpolissya/
Станіслав Костюк - Редактор

Президент житомирського "Полісся" Геннадій Буткевич ухвалив важливе рішення щодо майбутнього головного тренера команди. Імад Ашур не може виправити ситуацію з результатами цього сезону.

Буткевич має намір дати Ашуру ще один шанс, повідомляє "ТаТоТаке".

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Геннадій Буткевич
Геннадій Буткевич у "Поліссі". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Важливе рішення Буткевича

Імад Ашур очолив "Полісся" у травні 2024 року. Цьогорічний сезон житомирська команда почала впевнено, але в останніх восьми матчах вона не зуміла здобути жодної перемоги. Це призвело до того, що Полісся опустилося вже 5 місце в турнірній таблиці. Підопічні Ашура відстають від "Динамо" на 16 очок.

Головний тренер "Полісся" має кредит довіри, який допоможе йому продовжити працювати в Житомирі. Під час роботи зимового трансферного вікна команду поповнять як мінімум два футболісти, це будуть легіонери.

"Поліссю" залишилося зіграти один матч у 2024 році. Вже 15 грудня до Житомира приїде донецький "Шахтар".

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спорт футбол тренер Генадій Буткевич Полісся Ашур Імад Халед

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