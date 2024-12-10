Інгульцю не дають змогу орендувати арени для матчів УПЛ

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк. Фото: скриншот

В останньому турі УПЛ через повітряні тривоги не дограли матч "Інгулець" — "Зоря". Домашню гру команда Олександра Поворознюка проводила в Кривому Розі.

Про ситуацію з матчем розповіли в ефірі ТаТоТаке.

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Чому "Інгулець" грає в Кривому Розі

До Петрового, де базується "Інгулець", є ближчі місця, де стадіони відповідають стандартам УПЛ. До того ж, такі міста, як Олександрія чи Полтава, мають менше повітряних тривог, ніж Кривий Ріг та вся Дніпропетровська область.

В клубі повідомили, що звертаються до всіх можливих стадіонів, але ніхто крім "Кривбасу" не протягнув руку допомоги.

"Я запитав, чи "Інгулець" звертався до "Олександрії" з орендою стадіону "Ніка". Мені відповіла людина, яка мала б знати, що такого звернення прямого не було. З іншого боку, інша людина, дотична до нашої вищої інстанції, сказала наступне: "Інгулець" звертався до кого тільки можна, навіть до Полтави на стадіоні імені Бутовського. І всі відмовили", — сказав журналіст Михайло Співаковський.

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