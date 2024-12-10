Ингульцу не дают возможность арендовать арены для матчей УПЛ

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк. Фото: скриншот

В последнем туре УПЛ из-за воздушных тревог не доиграли матч "Ингулец" — "Заря". Домашнюю игру команда Александра Поворознюка проводила в Кривом Роге.

О ситуации с матчем рассказали в эфире ТаТоТаке.

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Почему "Ингулец" играет в Кривом Роге

До Петрово, где базируется "Ингулец", есть более близкие места, где стадионы соответствуют стандартам УПЛ. К тому же, такие города, как Александрия или Полтава, имеют меньше воздушных тревог, чем Кривой Рог и вся Днепропетровская область.

В клубе сообщили, что обращаются ко всем возможным стадионам, но никто кроме "Кривбасса" не протянул руку помощи.

"Я спросил, обращался ли "Ингулец" в "Александрию" с арендой стадиона "Ника". Мне ответил человек, который должен знать, что такого обращения прямого не было. С другой стороны, другой человек, причастный к нашей высшей инстанции, сказал следующее: "Ингулец" обращался к кому только можно, даже в Полтаву на стадионе имени Бутовского И все отказали", — сказал журналист. Михаил Спиваковский.

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