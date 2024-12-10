В Шахтере выбрали нового главного тренера на замену Марино Пушичу

Шахтер определился с кандидатом на замену Пушичу — детали
Действующий чемпион Украины по футболу донецкий "Шахтер" завершит первую половину сезона в УПЛ не на первой строчке. Эта ситуация привела к тому, что в интернете подогреваются слухи о возможной отставке главного тренера команды Марино Пушича.
В "Шахтере" уже понимают, какой специалист возглавит команду в случае смены тренера, сообщил журналист Игорь Бурбас.
Накануне последнего тура чемпионата Украины в 2024 году "Шахтер" отстает от киевского "Динамо" на 7 баллов. При этом у "горняков" есть матч в запасе. Также донецкая команда не утратила шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, где подопечные Марино Пушича уже одержали одну победу и сыграли вничью в пяти турах.
Кто может возглавить "Шахтер"
Руководство донецкого клуба не видит необходимости в увольнении Марино Пушича, который сделал команду чемпионом Украины в прошлом сезоне. Однако у "горняков" есть план на случай, если специалист захочет досрочно уйти из команды.
Журналисты писали о том, что новым тренером "Шахтера" может стать наставник молодежной команды Алексей Белик или Руслан Ротань из "Александрии". Игорь Бурбас заявил, что "горняки" не рассматривают эти кандидатуры. В руководстве клуба решили, что после Марино Пушича команду возглавить еще один иностранный специалист, однако речь идет не о Дарио Срне.
Свой следующий поединок "Шахтер" проведет против "Баварии" во вторник, 10 декабря, в Лиге чемпионов.
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