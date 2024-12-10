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Шахтер определился с кандидатом на замену Пушичу — детали

10 декабря 2024 12:01
Сергей Романчук - Редактор
В Шахтере выбрали нового главного тренера на замену Марино Пушичу
Тренер Марино Пушич во время матча. Фото: УНИАН
Сергей Романчук - Редактор

Действующий чемпион Украины по футболу донецкий "Шахтер" завершит первую половину сезона в УПЛ не на первой строчке. Эта ситуация привела к тому, что в интернете подогреваются слухи о возможной отставке главного тренера команды Марино Пушича. 

В "Шахтере" уже понимают, какой специалист возглавит команду в случае смены тренера, сообщил журналист Игорь Бурбас

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Накануне последнего тура чемпионата Украины в 2024 году "Шахтер" отстает от киевского "Динамо" на 7 баллов. При этом у "горняков" есть матч в запасе. Также донецкая команда не утратила шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, где подопечные Марино Пушича уже одержали одну победу и сыграли вничью в пяти турах. 

Руслан Ротань
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань. Фото: УНИАН

Кто может возглавить "Шахтер" 

Руководство донецкого клуба не видит необходимости в увольнении Марино Пушича, который сделал команду чемпионом Украины в прошлом сезоне. Однако у "горняков" есть план на случай, если специалист захочет досрочно уйти из команды. 

Журналисты писали о том, что новым тренером "Шахтера" может стать наставник молодежной команды Алексей Белик или Руслан Ротань из "Александрии". Игорь Бурбас заявил, что "горняки" не рассматривают эти кандидатуры. В руководстве клуба решили, что после Марино Пушича команду возглавить еще один иностранный специалист, однако речь идет не о Дарио Срне. 

Свой следующий поединок "Шахтер" проведет против "Баварии" во вторник, 10 декабря, в Лиге чемпионов. 

Напомним, известный бразильский футболист может бесплатно перейти в киевское "Динамо". 

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спорт футбол ФК Шахтер тренер Марино Пушич

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12:29 Инвалидность за 9 тысяч долларов — схема для уклонистов в Одессе

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Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

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