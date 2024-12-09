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Шахтер — Бавария — где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

9 декабря 2024 18:01
Станислав Костюк - Редактор
Где и когда смотреть матч Шахтера — Бавария в Лиге чемпионов
Капитан "Шахтера" Николай Матвиенко. Фото: пресс-служба клуба
Станислав Костюк - Редактор

Донецкий "Шахтер" сыграет со самым сложным соперником в нынешнем сезоне. В матче Лиги чемпионов "горняки" примут "Баварию", которая является одним из фаворитов в борьбе за трофей. 

Поединок "Шахтера" с немецкой командой можно будет увидеть в Украине, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Во вторник, 10 декабря, "Шахтер" проведет заключительный еврокубковый матч 2025 года. В рамках шестого тура основного этапа Лиги чемпионов украинская команда примет в Германии опасного соперника. 

Дмитрий Ризнык
Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык. Фото: пресс-служба клуба

Где и когда смотреть матч Шахтер — Бавария 

Поединок будет номинально домашним для "горняков" и состоится в Гельзенкирхене, Германии. В 22:00 по киевскому времени команды выведет на поле главный судья из Турции Халил Мелер. 

Болельщики в Украине смогут посмотреть матч "Шахтер" — "Бавария" в прямом эфире на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 1. Также он будет доступен на платформе "Воля ТВ". 

В прошлом туре "Шахтер" проиграл на выезде ПСВ со счетом 2:3. "Бавария" минимально победила французский "ПСЖ" (1:0). 

После пяти туров мюнхенцы занимают 14 место в турнирной таблице. "Шахтер" идет на 26 месте. 

Напомним капитан киевского "Динамо" Виталий Буяльский раскрыл секрет того, как команда научилась забивать больше голов. 

Бывший наставник "Реала" Зинедин Зидан ответил, когда вернется к тренерской работе. 

Украинский олимпиец Илья Ковтун разочаровал болельщиков неприятным жестом после победы на турнире в Германии. 

Грузинский политик Каха Каладзе до сих пор сохранил связь с Украиной даже несмотря на критику страны.

спорт футбол ФК Шахтер Лига чемпионов Бавария

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