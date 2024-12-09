Где и когда смотреть матч Шахтера — Бавария в Лиге чемпионов

Капитан "Шахтера" Николай Матвиенко. Фото: пресс-служба клуба

Донецкий "Шахтер" сыграет со самым сложным соперником в нынешнем сезоне. В матче Лиги чемпионов "горняки" примут "Баварию", которая является одним из фаворитов в борьбе за трофей.

Поединок "Шахтера" с немецкой командой можно будет увидеть в Украине, сообщает портал Новини.LIVE.

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Во вторник, 10 декабря, "Шахтер" проведет заключительный еврокубковый матч 2025 года. В рамках шестого тура основного этапа Лиги чемпионов украинская команда примет в Германии опасного соперника.

Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык. Фото: пресс-служба клуба

Где и когда смотреть матч Шахтер — Бавария

Поединок будет номинально домашним для "горняков" и состоится в Гельзенкирхене, Германии. В 22:00 по киевскому времени команды выведет на поле главный судья из Турции Халил Мелер.

Болельщики в Украине смогут посмотреть матч "Шахтер" — "Бавария" в прямом эфире на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 1. Также он будет доступен на платформе "Воля ТВ".

В прошлом туре "Шахтер" проиграл на выезде ПСВ со счетом 2:3. "Бавария" минимально победила французский "ПСЖ" (1:0).

После пяти туров мюнхенцы занимают 14 место в турнирной таблице. "Шахтер" идет на 26 месте.

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