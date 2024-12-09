Де і коли дивитись матч Шахтаря — Баварія у Лізі чемпіонів

Капітан "Шахтаря" Микола Матвієнко Фото: пресслужба клубу.

Донецький "Шахтар" зіграє зі найскладнішим суперником цього сезону. У матчі Ліги чемпіонів "гірники" приймуть "Баварію", яка є одним із фаворитів у боротьбі за трофей.

Поєдинок "Шахтаря" із німецькою командою можна буде побачити в Україні, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У вівторок, 10 грудня, "Шахтар" проведе завершальний єврокубковий матч 2025 року. У рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів українська команда прийме у Німеччині небезпечного суперника.

Голкіпер "Шахтаря" Дмитро Різник. Фото: пресслужба клубу

Де і коли дивитись матч Шахтар — Баварія

Поєдинок буде номінально домашнім для "гірників" та відбудеться у Гельзенкірхені, Німеччині. О 22:00 за київським часом команди виведе на поле головний суддя із Туреччини Халіл Мелер.

Вболівальники в Україні зможуть переглянути матч "Шахтар" — "Баварія" у прямому ефірі на каналі OTT-платформі MEGOGO, MEGOGO Футбол 1. Також він буде доступний на платформі "Воля ТБ".

Минулого туру "Шахтар" програв на виїзді ПСВ із рахунком 2:3. "Баварія" мінімально перемогла французький "ПСЖ" (1:0).

Після п'яти турів мюнхенці посідають 14 місце у турнірній таблиці. "Шахтар" йде на 26-му місці.

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