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Шахтар визначився з кандидатом на заміну Пушичу — деталі

10 грудня 2024 12:01
Сергій Романчук - Редактор
У Шахтарі обрали нового головного тренера на заміну Маріно Пушичу
Тренер Маріно Пушич під час матчу. Фото: УНІАН
Сергій Романчук - Редактор

Чинний чемпіон України з футболу донецький "Шахтар" завершить першу половину сезону в УПЛ не на першому рядку. Ця ситуація призвела до того, що в інтернеті підігріваються чутки про можливу відставку головного тренера команди Маріно Пушича.

У "Шахтарі" вже розуміють, який фахівець очолить команду у разі зміни тренера, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Напередодні останнього туру чемпіонату України 2024 року "Шахтар" відстає від київського "Динамо" на 7 балів. При цьому "гірники" мають матч у запасі. Також донецька команда не втратила шансів на вихід до плей-офф Ліги чемпіонів, де підопічні Маріно Пушича вже здобули одну перемогу та зіграли внічию у п'яти турах.

Руслан Ротань
Головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань. Фото: УНІАН

Хто може очолити "Шахтар"

Керівництво донецького клубу не бачить потреби у звільненні Маріно Пушича, який зробив команду чемпіоном України минулого сезону. Проте "гірники" мають план на випадок, якщо фахівець захоче достроково піти з команди.

Журналісти писали про те, що новим тренером "Шахтаря" може стати наставник молодіжної команди Олексій Бєлік чи Руслан Ротань із "Олександрії". Ігор Бурбас заявив, що "гірники" не розглядають ці кандидатури. У керівництві клубу вирішили, що після Маріно Пушича команду очолити ще один іноземний фахівець, проте йдеться не про Дарійо Срну.

Свій наступний поєдинок "Шахтар" проведе проти "Баварії" у вівторок, 10 грудня, у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, відомий бразильський футболіст може безкоштовно перейти до київського "Динамо".

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спорт футбол ФК Шахтар тренер Маріно Пушич

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