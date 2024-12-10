Зірка Баварії не допоможе команді у матчі з Шахтарем у ЛЧ

Мануель Ноєр рятує ворота "Баварії". Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Мюнхенська "Баварія" зіткнулася із ще однією неприємною новиною напередодні матчу Ліги чемпіонів проти донецького "Шахтаря". Німецька команда продовжує втрачати ключових гравців.

У лазареті "Баварії" опинився голкіпер Мануель Ноєр, повідомляє Daily Sports.

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Мануель Ноєр з м'ячем. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Що трапилося з Ноєром

"Баварія" втратила голкіпера у матчі 1/8 Кубка Німеччини, в якому програла леверкузенському "Баєру". В одному з епізодів поєдинку Ноєр зіштовхнувся із Фрімпонгом і не зміг продовжити гру.

Медичне обстеження продемонструвало невтішні для "Баварії" результати. У 38-річного воротаря, який нещодавно продовжив контракт із мюнхенським клубом, зламано ребро. Це означає, що він не вийде на поле щонайменше до лютого 2025 року.

У матчі Ліги чемпіонів проти донецького "Шахтаря" Мануель Ноєр точно не зможе взяти участь.

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