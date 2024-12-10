Звезда Баварии не поможет команде в матче с Шахтером в ЛЧ

Мануэль Нойер спасает ворота "Баварии". Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Мюнхенская "Бавария" столкнулась с еще одной неприятной новостью накануне матча Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера". Немецкая команда продолжает терять ключевых игроков.

В лазарете "Баварии" оказался голкипер Мануэль Нойер, сообщает Daily Sports.

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Мануэль Нойер с мячом. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Что случилось с Нойером

"Бавария" потеряла голкипера в матче 1/8 Кубка Германии, в котором проиграла леверкузенскому "Байеру". В одном из эпизодов поединка Нойер столкнулся с Фримпонгом и не смог продолжить игру.

Медицинское обследование продемонстрировало неутешительные для "Баварии" результаты. У 38-летнего вратаря, который недавно продлил контракт с мюнхенским клубом, сломано ребро. Это означает, что он не выйдет на поле как минимум до февраля 2025 года.

В матче Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера" Мануэль Нойер точно не сможет принять участия.

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