Звезда Баварии не поможет команде в матче с Шахтером в ЛЧ

Бавария потеряла лидера команды перед матчем с Шахтером в ЛЧ
Мюнхенская "Бавария" столкнулась с еще одной неприятной новостью накануне матча Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера". Немецкая команда продолжает терять ключевых игроков.
В лазарете "Баварии" оказался голкипер Мануэль Нойер, сообщает Daily Sports.
Главный тренер Баварии Венсан Компани подтвердил новость о тяжелой травме одного из ветеранов команды. Мануэль Нойер надолго выбыл из строя и не выйдет на поле в 2024 году.
Что случилось с Нойером
"Бавария" потеряла голкипера в матче 1/8 Кубка Германии, в котором проиграла леверкузенскому "Байеру". В одном из эпизодов поединка Нойер столкнулся с Фримпонгом и не смог продолжить игру.
Медицинское обследование продемонстрировало неутешительные для "Баварии" результаты. У 38-летнего вратаря, который недавно продлил контракт с мюнхенским клубом, сломано ребро. Это означает, что он не выйдет на поле как минимум до февраля 2025 года.
В матче Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера" Мануэль Нойер точно не сможет принять участия.
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