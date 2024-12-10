Языковой казус от Кирилла Попова после поражения Черноморца от Кривбасса

Игроки одесского "Черноморца" Фото: "Черноморец"

В рамках 16-го тура Украинской премьер-лиги "Черноморец" дома проиграл "Кривбассу" (1:3). Еще одно "поражение" ждало команду после матча.

Из-за языкового вопроса сильно сконфузился форвард "Черноморца" Кирилл Попов, сообщил "Бомбардир".

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После матча "Черноморец" — "Кривбасс" Попов давал комментарий УПЛ ТВ и начал отвечать на русском языке.

После пяти секунд ответа на русском языке Попова поправил человек за камерой и он застыл на несколько секунд. Затем Кирилл перешел на украинский.

В этом сезоне нападающий Попов в 15 матчах голов не забивал и сделал всего одну голевую передачу.

"Черноморец" этого сезона идет в зоне вылета УПЛ, занимая 14 место в турнирной таблице.

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