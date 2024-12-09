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Динамо нацелилось на трансфер футболиста сборной Украины

9 декабря 2024 21:41
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Динамо Киев нацелилось на Алексея Сыча и Илью Крупского
Александр Шовковский и Игорь Суркис. Фото: "Динамо"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Киевское "Динамо" активно ищет футболиста на позицию правого защитника. Пока команда рассматривает двух наиболее перспективных украинских футболистов.

Один из кандидатов играет за львовский "Рух", передает комментатор Виктор Вацко.

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Сейчас у "Динамо" на контракте правые защитники Александр Тымчик, Александр Караваев, Навин Малыш и Алексей Гусев.

Новый правый защитник для "Динамо"

В течение последнего месяца в СМИ распространяются слухи об интересе "Динамо" к правому защитнику полтавской "Ворсклы" Илье Крупскому. В этом случае у киевлян есть конкуренты из МЛС и Европы.

По словам Вацко, кроме Крупского, "Динамо" интересен дебютант национальной сборной Украины Алексей Сыч из львовского "Руха".

Алексей Сыч
Алексей Сыч. Фото: "Рух" Львов

Сыч в этом сезоне один из лучших правых защитников в УПЛ и ничем не уступает Крупскому по полезности, которую получила команда.

Уроженец Ровенской области в этом сезоне провел за клуб 16 матчей, где совершил четыре ассиста. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает его в 1 млн евро.

Напомним, супруга бывшего футболиста "Динамо" Кахи Каладзе, имеющая бизнес в центре столицы, является известным дизайнером.

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