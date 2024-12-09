Динамо Киев нацелилось на Алексея Сыча и Илью Крупского

Александр Шовковский и Игорь Суркис. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" активно ищет футболиста на позицию правого защитника. Пока команда рассматривает двух наиболее перспективных украинских футболистов.

Один из кандидатов играет за львовский "Рух", передает комментатор Виктор Вацко.

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Новый правый защитник для "Динамо"

В течение последнего месяца в СМИ распространяются слухи об интересе "Динамо" к правому защитнику полтавской "Ворсклы" Илье Крупскому. В этом случае у киевлян есть конкуренты из МЛС и Европы.

По словам Вацко, кроме Крупского, "Динамо" интересен дебютант национальной сборной Украины Алексей Сыч из львовского "Руха".

Алексей Сыч. Фото: "Рух" Львов

Сыч в этом сезоне один из лучших правых защитников в УПЛ и ничем не уступает Крупскому по полезности, которую получила команда.

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