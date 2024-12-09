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Динамо націлилося на трансфер футболіста збірної України

9 грудня 2024 21:41
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Динамо Київ націлилося на Олексія Сича та Іллю Крупського
Олександр Шовковський та Ігор Суркіс. Фото: "Динамо"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Київське "Динамо" активно шукає футболіста позицію правого захисника. Наразі команда розглядає двох найбільш перспективних українських футболістів.

Один з кандидатів грає за львівський "Рух", передає коментатор Віктор Вацко.

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Наразі в "Динамо" на контракті праві захисники Олександр Тимчик, Олександр Караваєв, Навін Малиш та Олексій Гусєв.

Новий правий захисник для "Динамо"

Упродовж останнього місяця у ЗМІ розповсюджуються чутки про інтерес "Динамо" до правого захисника полтавської "Ворскли" Іллі Крупського. У цьому випадку у киян є конкуренти з МЛС та Європи.

За словами Вацка, крім Крупського, "Динамо" цікавий дебютант національної збірної України Олексій Сич з львівського "Руху".

Алексей Сыч
Олексій Сич. Фото: "Рух" Львів

Сич цього сезону є одним з найкращих правих захисників в УПЛ та нічим не поступається Крупському за корисністю, яку отримала команда.

Уродженець Рівненської області цього сезону провів за клуб 16 матчів, де зробив чотири асисти. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює його в 1 млн євро.

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футбол Динамо Футбол трансфери Рух Львів Олексій Сич

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