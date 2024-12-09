Динамо Київ націлилося на Олексія Сича та Іллю Крупського

Олександр Шовковський та Ігор Суркіс. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" активно шукає футболіста позицію правого захисника. Наразі команда розглядає двох найбільш перспективних українських футболістів.

Один з кандидатів грає за львівський "Рух", передає коментатор Віктор Вацко.

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Новий правий захисник для "Динамо"

Упродовж останнього місяця у ЗМІ розповсюджуються чутки про інтерес "Динамо" до правого захисника полтавської "Ворскли" Іллі Крупського. У цьому випадку у киян є конкуренти з МЛС та Європи.

За словами Вацка, крім Крупського, "Динамо" цікавий дебютант національної збірної України Олексій Сич з львівського "Руху".

Олексій Сич. Фото: "Рух" Львів

Сич цього сезону є одним з найкращих правих захисників в УПЛ та нічим не поступається Крупському за корисністю, яку отримала команда.

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