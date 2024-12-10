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Футболіст Чорноморця сконфузився через українську мову — відео

10 грудня 2024 00:38
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Мовний казус від Кирила Попова після поразки Чорноморця від Кривбаса
Гравці одеського "Чорноморця". Фото: "Чорноморець"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

В рамках 16-го туру Української прем’єр-ліги "Чорноморець" вдома програв "Кривбасу" (1:3). Ще одна "поразка" чекала на команду після матчу.

Через мовне питання сильно сконфузився форвард "Чорноморця" Кирило Попов, повідомив "Бомбардир".

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Після матчу "Чорноморець" — "Кривбас" Попов давав коментар УПЛ ТБ й почав відповідати російською мовою.

Після п’яти секунд відповіді російською Попова поправила людина за камерою й він застиг на кілька секунд. Потім Кирило перейшов на українську.

Цього сезону нападник Попов у 15 матчах голів не забивав і зробив усього одну гольову передачу.

"Чорноморець" цього сезону йде в зоні вильоту УПЛ, посідаючи 14-те місце в турнірній таблиці.

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російська мова футбол українська мова мовний скандал Чорноморець УПЛ

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