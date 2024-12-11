Буткевич решил, когда Полесье уволит Ашура

Имад Ашур благодарит игроков. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Президент житомирского "Полесья" Геннадий Буткевич принял важное решение по поводу будущего главного тренера команды. Имад Ашур не может исправить ситуацию с результатами в нынешнем сезоне.

Буткевич намерен дать Ашуру еще один шанс, сообщает "ТаТоТаке".

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Геннадий Буткевич в "Полесье". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Важное решение Буткевича

Имад Ашур возглавил "Полесье" в мае 2024 года. Нынешний сезон житомирская команда начала уверенно, но в последних восьми матча она не сумела одержать ни одной победы. Это привело к тому, что "Полесье" опустилось уже 5 место в турнирной таблице. Подопечные Ашура отстают от "Динамо" на 16 очков.

У главного тренера "Полесья" есть кредит доверия, который поможет ему продолжить работать в Житомире. Во время работы зимнего трансферного окна команду пополнят как минимум два футболиста, это будут легионеры.

"Полесью" осталось сыграть один матч в 2024 году. Уже 15 декабря в Житомир приедет донецкий "Шахтер".

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