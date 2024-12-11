Буткевич решил, когда Полесье уволит Ашура

Буткевич решил, что будет с Ашуром — Полесье удивит тренера
Президент житомирского "Полесья" Геннадий Буткевич принял важное решение по поводу будущего главного тренера команды. Имад Ашур не может исправить ситуацию с результатами в нынешнем сезоне.
Буткевич намерен дать Ашуру еще один шанс, сообщает "ТаТоТаке".
Главный тренер "Полесья" Имад Ашур сможет продолжить работу в клубе и во второй половине сезона 2024/2025. Неудачная серия результатов не повлияет на судьбу специалиста.
Важное решение Буткевича
Имад Ашур возглавил "Полесье" в мае 2024 года. Нынешний сезон житомирская команда начала уверенно, но в последних восьми матча она не сумела одержать ни одной победы. Это привело к тому, что "Полесье" опустилось уже 5 место в турнирной таблице. Подопечные Ашура отстают от "Динамо" на 16 очков.
У главного тренера "Полесья" есть кредит доверия, который поможет ему продолжить работать в Житомире. Во время работы зимнего трансферного окна команду пополнят как минимум два футболиста, это будут легионеры.
"Полесью" осталось сыграть один матч в 2024 году. Уже 15 декабря в Житомир приедет донецкий "Шахтер".
Напомним, футбольный клуб "Ингулец" может остаться без места для проведения домашних матчей во второй половине сезона.
В донецком "Шахтере" отвергли кандидатуру Руслана Ротаня в качестве замены Марино Пушичу.
Киевское "Динамо" готовится усилить линию обороны опытным бразильским защитником.
Обладатель серебряной медали на Олимпиаде-2024 Илья Ковтун был раскритикован из-за скандала с украинским флагом.
Читайте Новини.LIVE!