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Пушич анонсировал зимние трансферы Шахтера — детали

11 декабря 2024 09:58
Станислав Костюк - Редактор
Пушич анонсировал серьезные изменения в составе Шахтера
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич. Фото: пресс-служба клуба
Станислав Костюк - Редактор

Главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич подтвердил, что клуб собирается работать на зимнем трансферном рынке в 2025 году. В команде могут появиться новые футболисты. 

Пушич понимает, что "горняки" нуждаются в усилении состава, сообщает "Трибуна". 

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"Шахтер" потерпел сокрушительное поражение со счетом 1:5 от "Баварии" в матче Лиги чемпионов. После финального свистка главный тренер команды Марино Пушич поблагодарил игроков, сняв с них груз вины за результат, и призвал готовиться к последнему поединку года. 

Николай Матвиенко
Игроки после поражения от "Баварии". Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Кадровое усиление "Шахтера" 

Уже зимой донецкий клуб будет работать на трансферном рынке, чтобы подписать новых игроков. Марино Пушич не готов назвать конкретные фамилии, однако наставник признал, что состав "Шахтера" могут пополнить новички. 

Незадолго до Нового года наставник "горняков" встретится с руководством клуба. На этом собрании Пушич поделится мнением о позициях, которые требуют усиления. Тренер заявил, что ему есть что обсудить с начальством. 

"Шахтеру" осталось провести один матч в 2024 году. В воскресенье, 15 декабря, "горняки" сыграют в Житомире с "Полесьем". 

Напомним, в "Шахтере" уже решили, какой специалист может заменить Марино Пушича в команде. 

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У "Ингульца" возникли проблемы с регистрацией нового стадиона, на котором команда планировала играть в этом сезоне. 

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спорт футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Марино Пушич

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