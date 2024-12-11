Судаков назвал честную причину поражения Шахтера от Баварии

Георгий Судаков во время матча. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков жалеет, что не забил гол "Баварии" в матче Лиги чемпионов. Футболист "Шахтера" не попал в створ ворот из убойной позиции.

Судаков обвиняет себя в неудаче донецкой команды, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Megogo.

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В рамках 6 тура основного этапа Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл "Баварии" с разгромным счетом 1:5 при том, что "горняки" первыми забили гол. У донецкой команды было несколько шансов, чтобы сделать счет 2:2 в конце первого и начале второго таймов, но вместо этого подопечные Марино Пушича заработали пенальти в свои ворота.

Что Судаков сказал о матче

Лидер "Шахтера" упустил один из хороших шансов своей команды у ворот соперника. После финального свистка Судаков подтвердил, что газон был не очень высокого качества, однако с этой проблемой столкнулись обе команды. Георгий считает, что в эпизоде с упущенным моментом виноват только он сам.

Александр Зубков борется за мяч. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Полузащитник донецкой команды считает, что после третьего гола в ворота Дмитрия Ризныка с пенальти вступил в действие психологический фактор. "Горняки" по сути сдались, после чего пропустили еще два мяча.

Судаков ушел от ответа на вопрос о том, сможет ли "Шахтер" выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Футболист пообещал, что команда продолжит сражаться в каждом матче. После 6 матчей донецкая команда занимает 27 место в турнирной таблице.

Напомним, в донецком "Шахтере" определились с кандидатурой тренера на замену Марино Пушичу.

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