Судаков назвав чесну причину поразки Шахтаря від Баварії

Георгій Судаков під час матчу. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Півзахисник збірної України Георгій Судаков шкодує, що не забив гол "Баварії" у матчі Ліги чемпіонів. Футболіст "Шахтаря" не влучив у ворота воріт із вигідної позиції.

Судаков звинувачує себе в невдачі донецької команди, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Megogo.

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У рамках 6 туру основного етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" програв "Баварії" з розгромним рахунком 1:5, при тому, що "гірники" першими забили гол. Донецька команда мала кілька шансів, щоб зробити рахунок 2:2 наприкінці першого і початку другого таймів, але натомість підопічні Маріно Пушича заробили пенальті у свої ворота.

Що Судаков сказав про матч

Лідер "Шахтаря" втратив один із шансів своєї команди біля воріт суперника. Після фінального свистка Судаков підтвердив, що газон був не надто високої якості, проте з цією проблемою зіткнулися обидві команди. Георгій вважає, що в епізоді зі втраченим моментом винен лише він сам.

Олександр Зубков виборює м'яч. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Півзахисник донецької команди вважає, що після третього гола у ворота Дмитра Різника з пенальті набув чинності психологічний чинник. "Гірники" по суті здалися, після чого пропустили ще два м'ячі.

Судаков уникнув відповіді на запитання про те, чи зможе "Шахтар" вийти у плей-офф Ліги чемпіонів. Футболіст пообіцяв, що команда продовжить битися у кожному матчі. Після 6 матчів донецька команда посідає 27 місце у турнірній таблиці.

Нагадаємо, у донецькому "Шахтарі" визначились із кандидатурою тренера на заміну Маріно Пушичу.

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