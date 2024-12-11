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Пушич анонсував зимові трансфери Шахтаря — деталі

11 грудня 2024 09:58
Станіслав Костюк - Редактор
Пушич анонсував серйозні зміни у складі Шахтаря
Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич. Фото: пресслужба клубу
Станіслав Костюк - Редактор

Головний тренер донецького "Шахтаря" Маріно Пушич підтвердив, що клуб має намір працювати на зимовому трансферному ринку у 2025 році. У команді можуть з'явитись нові футболісти.

Пушич розуміє, що "гірники" потребують посилення складу, повідомляє "Трибуна".

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"Шахтар" зазнав нищівної поразки з рахунком 1:5 від "Баварії" у матчі Ліги чемпіонів. Після фінального свистка головний тренер команди Маріно Пушич подякував гравцям, знявши з них вантаж провини за результат, і закликав готуватися до останнього поєдинку року.

Микола Матвієнко
Гравці після поразки від "Баварії". Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Кадрове посилення "Шахтаря"

Вже взимку донецький клуб працюватиме на трансферному ринку, щоб підписати нових гравців. Маріно Пушич не готовий назвати конкретні прізвища, проте наставник визнав, що склад "Шахтаря" можуть поповнити новачки.

Незадовго до Нового року наставник "гірників" зустрінеться із керівництвом клубу. На цих зборах Пушич поділиться думкою про позиції, які вимагають посилення. Тренер заявив, що йому є що обговорити із начальством.

"Шахтарю" залишилося провести один матч у 2024 році. У неділю, 15 грудня, "гірники" зіграють у Житомирі із "Поліссям".

Нагадаємо, у "Шахтарі" вже вирішили, який фахівець може замінити Маріно Пушича у команді.

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спорт футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Маріно Пушич

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