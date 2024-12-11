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Колишній тренер Динамо несподівано повернувся до роботи в клубі

11 грудня 2024 11:37
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Легендарний футболіст Динамо став радником Суркіса
Колишній гравець та тренер "Динамо" Леонід Буряк. Фото: fcdynamo.com
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

В київському "Динамо" вирішили змінити керівну структуру менеджменту. Анонсовані раніше зміни відбулися. 

Однією із таких змін стала поява нового радника у президента клубу Ігоря Суркіса, пише "Чемпіон".

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Цим радником став колишній гравець та головний тренер клубу Леонід Буряк. 

Ігор Суркіс
Президент "Динамо" Ігор Суркіс. Фото: fcdynamo.com

Буряк та інші кадрові рішення

У структурі "Динамо" створено інститут радників. Леонід Буряк став радником із спортивних питань. Крім нього, радити Суркісу також будуть Олексій Семененко (ЗМІ та зв'язки з громадськістю) та Володимир Старовойт (безпекові питання). 

Генеральним директором клубу став Дмитро Бріф. У нього буде три заступники: Максим Радуцький, Сергій Мохник та Анатолій Вовк. 

Леонід Буряк грав за київське "Динамо" з 1973 по 1984 роки. Крім того, він очолював київський клуб у 2005 році. 

Нагадаємо, у "Динамо" хочуть посилити захист відомим бразильцем. 

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спорт футбол Динамо Ігор Суркіс Леонід Буряк

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