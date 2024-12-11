Легендарний футболіст Динамо став радником Суркіса

Колишній тренер Динамо несподівано повернувся до роботи в клубі
В київському "Динамо" вирішили змінити керівну структуру менеджменту. Анонсовані раніше зміни відбулися.
Однією із таких змін стала поява нового радника у президента клубу Ігоря Суркіса, пише "Чемпіон".
Цим радником став колишній гравець та головний тренер клубу Леонід Буряк.
Буряк та інші кадрові рішення
У структурі "Динамо" створено інститут радників. Леонід Буряк став радником із спортивних питань. Крім нього, радити Суркісу також будуть Олексій Семененко (ЗМІ та зв'язки з громадськістю) та Володимир Старовойт (безпекові питання).
Генеральним директором клубу став Дмитро Бріф. У нього буде три заступники: Максим Радуцький, Сергій Мохник та Анатолій Вовк.
Леонід Буряк грав за київське "Динамо" з 1973 по 1984 роки. Крім того, він очолював київський клуб у 2005 році.
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