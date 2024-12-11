Легендарный футболист Динамо стал советником Суркиса

Бывший игрок и тренер "Динамо" Леонид Буряк. Фото: fcdynamo.com

В киевском "Динамо" решили изменить руководящую структуру менеджмента. Анонсированные ранее изменения произошли.

Одним из таких изменений стало появление нового советника у президента клуба Игоря Суркиса, пишет "Чемпион" .

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Этим советником стал бывший игрок и главный тренер клуба Леонид Буряк.

Президент "Динамо" Игорь Суркис. Фото: fcdynamo.com

Буряк и другие кадровые решения

В структуре "Динамо" создан институт советников. Леонид Буряк стал советником по спортивным вопросам. Кроме него советовать Суркису также будут Алексей Семененко (СМИ и связи с общественностью) и Владимир Старовойт (вопросы безопасности).

Генеральным директором клуба стал Дмитрий Бриф. У него будет три заместителя: Максим Радуцкий, Сергей Мохник и Анатолий Вовк.

Леонид Буряк играл за киевское "Динамо" с 1973 по 1984 годы. Кроме того, он возглавлял киевский клуб в 2005 году.

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