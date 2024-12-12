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Шовковский рассказал о серьезных кадровых потерях Динамо

12 декабря 2024 08:25
Станислав Костюк - Редактор
Шовковский впервые заговорил о серьезной проблеме в Динамо
Александр Шовковский отвечает на вопросы журналистов. Фото: пресс-служба "Динамо"
Станислав Костюк - Редактор

Киевское "Динамо" завершает подготовку к матчу шестого тура Лиги Европы, где соперником украинской команды станет испанский "Реал Сосьедад". Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский объяснил, как его подопечные планируют набрать очки. 

Наставник подтвердил, что в команде есть кадровые потери, сообщает официальный сайт "Динамо". 

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В четверг, 12 декабря, в рамках 6 тура основного турнира Лиги Европы "Динамо" отправится в Испанию на матч с "Реалом Сосьедадом". Наставник украинской команды Александр Шовковский заявил, что его подопечные постараются доказать — предыдущие результаты "бело-синих" в еврокубковом турнире были чередой неудачных совпадений. 

Александр Шовковский
Александр Шовковский во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кто не сыграет за "Динамо" 

У киевской команды есть серьезные кадровые потери накануне противостояния на "Аноэте". Опытный полузащитник Андрей Ярмоленко по-прежнему не готов выйти на поле. Также в лазарете команды оказался и другой хавбек сборной Украины — Николай Шапаренко. 

Третьей кадровой потерей украинской команды стал молодой защитник Тарас Михавко, который в этом сезоне стал основным футболистом "Динамо". Александр Шовковский не назвал степень серьезности травм игроков и сроки их возвращения на поле. 

"Динамо" является абсолютным аутсайдером Лиги Европы. Команда потерпела пять поражений подряд. Лишь в прошлом туре "бело-синие" сумели забить первый гол на турнире, отличился Владислав Кабаев. 

Матч "Реал Сосьедад" — "Динамо" начнется в 22:00 по киевскому времени. 

Напомним, бывший главный тренер сборной Украины стал советником Игоря Суркиса в киевском "Динамо". 

В житомирском "Полесье" может произойти тренерская отставка — стало известно, когда это случится. 

Лидер "Барселоны" Ламин Ямал сделал выбор в пользу футбола и разорвал отношения с известной итальянской моделью.

спорт футбол Динамо Андрей Ярмоленко Николай Шапаренко Александр Шовковский

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