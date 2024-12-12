Шовковский впервые заговорил о серьезной проблеме в Динамо

Шовковский рассказал о серьезных кадровых потерях Динамо
Киевское "Динамо" завершает подготовку к матчу шестого тура Лиги Европы, где соперником украинской команды станет испанский "Реал Сосьедад". Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский объяснил, как его подопечные планируют набрать очки.
Наставник подтвердил, что в команде есть кадровые потери, сообщает официальный сайт "Динамо".
В четверг, 12 декабря, в рамках 6 тура основного турнира Лиги Европы "Динамо" отправится в Испанию на матч с "Реалом Сосьедадом". Наставник украинской команды Александр Шовковский заявил, что его подопечные постараются доказать — предыдущие результаты "бело-синих" в еврокубковом турнире были чередой неудачных совпадений.
Кто не сыграет за "Динамо"
У киевской команды есть серьезные кадровые потери накануне противостояния на "Аноэте". Опытный полузащитник Андрей Ярмоленко по-прежнему не готов выйти на поле. Также в лазарете команды оказался и другой хавбек сборной Украины — Николай Шапаренко.
Третьей кадровой потерей украинской команды стал молодой защитник Тарас Михавко, который в этом сезоне стал основным футболистом "Динамо". Александр Шовковский не назвал степень серьезности травм игроков и сроки их возвращения на поле.
"Динамо" является абсолютным аутсайдером Лиги Европы. Команда потерпела пять поражений подряд. Лишь в прошлом туре "бело-синие" сумели забить первый гол на турнире, отличился Владислав Кабаев.
Матч "Реал Сосьедад" — "Динамо" начнется в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, бывший главный тренер сборной Украины стал советником Игоря Суркиса в киевском "Динамо".
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