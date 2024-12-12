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Гвардиола снова заговорил о завершении тренерской карьеры

12 декабря 2024 08:53
Станислав Костюк - Редактор
Гвардиола рассказал, где и как завершит карьеру тренера
Тренер Хосеп Гвардиола во время матча. Фото: Reuters/Claudia Greco
Станислав Костюк - Редактор

Итальянский "Ювентус" обыграл в Турине английский "Манчестер Сити" в рамках Лиги чемпионов. Поражение от "старой синьоры" подчеркнуло кризис, в котором находятся "горожане". 

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о завершении своей карьеры в интервью YouTube-каналу Дани Гарсии. 

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В рамках 6 тура основного этапа Лиги чемпионов "Ювентус" выиграл дома у "Манчестер Сити" со счетом 2:0. Во втором тайме по голу забили Влахович и Маккенни. Это уже второй поединок "горожан" без побед и второе поражение в еврокубковом турнире. 

Гвардиола думает о завершении карьеры 

Наставник "Манчестер Сити" недавно продлил контракт с клубом еще на два года. Таким образом он останется тренером команды до лета 2027 года. Несмотря на неудачи "горожан" в этом сезоне, руководство клуба не собирается увольнять каталонского наставника, а сам он не хочет досрочно уходить из команды. 

Хосеп Гвардиола и Эрлинг Холанн
Тренер Хосеп Гвардиола и форвард Эрлинг Холанн. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Хосеп Гвардиола заявил, что "Манчестер Сити" станет последним клубом в его тренерской карьере. После этого каталонский специалист может согласиться поработать в какой-нибудь сборной, после чего уйдет на пенсию. Тренеру уже 53 года, и он собирается завершить карьеру до 60-летнего юбилея. 

Следующим соперником "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов станет "ПСЖ", матч пройдет во Франции. Команда, которая проиграет в этом поединке, может не выйти в плей-офф турнира. 

Напомним, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский рассказал, какие игроки команды пропустят матч против "Реала Сосьедада". 

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спорт футбол Лига чемпионов Манчестер Сити Хосеп Гвардиола тренер

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