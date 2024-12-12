Гвардиола рассказал, где и как завершит карьеру тренера

Тренер Хосеп Гвардиола во время матча. Фото: Reuters/Claudia Greco

Итальянский "Ювентус" обыграл в Турине английский "Манчестер Сити" в рамках Лиги чемпионов. Поражение от "старой синьоры" подчеркнуло кризис, в котором находятся "горожане".

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о завершении своей карьеры в интервью YouTube-каналу Дани Гарсии.

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В рамках 6 тура основного этапа Лиги чемпионов "Ювентус" выиграл дома у "Манчестер Сити" со счетом 2:0. Во втором тайме по голу забили Влахович и Маккенни. Это уже второй поединок "горожан" без побед и второе поражение в еврокубковом турнире.

Гвардиола думает о завершении карьеры

Наставник "Манчестер Сити" недавно продлил контракт с клубом еще на два года. Таким образом он останется тренером команды до лета 2027 года. Несмотря на неудачи "горожан" в этом сезоне, руководство клуба не собирается увольнять каталонского наставника, а сам он не хочет досрочно уходить из команды.

Тренер Хосеп Гвардиола и форвард Эрлинг Холанн. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Хосеп Гвардиола заявил, что "Манчестер Сити" станет последним клубом в его тренерской карьере. После этого каталонский специалист может согласиться поработать в какой-нибудь сборной, после чего уйдет на пенсию. Тренеру уже 53 года, и он собирается завершить карьеру до 60-летнего юбилея.

Следующим соперником "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов станет "ПСЖ", матч пройдет во Франции. Команда, которая проиграет в этом поединке, может не выйти в плей-офф турнира.

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