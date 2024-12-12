Поворознюк заявляет, что арбитры убивают житомирское Полесье

Поворознюк считает, что судьи "убивают" клуб его друга из УПЛ
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк дружит с президентом "Полесья" Геннадием Буткевичем. И считает, что судьи плохо относятся к житомирскому клубу.
Поворознюк поздравил "Полесье" с 65-летием, рассказал об отношениях с Буткевичем и обратил внимание на несправедливость в отношении клуба-юбиляра, сообщает пресс-служба житомирской команды.
Что сказал Поворознюк
"Так как Геннадий Владиславович влетел в футбол как ураган, так же он влетел в наш район, открывая карьер. Вот так мы познакомились, потому что это все очень просто. Бизнес, власть и община нас объединяют", — отметил Поворознюк.
По его словам, они "дружат семьями, а семья – это наш футбол" .
Поворознюк пожелал команде Буткевича "выиграть у всех, кроме Ингульца" , а также отметил, что было пять игр, где у "Полесья" "тупо украли очки" .
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