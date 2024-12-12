Поворознюк заявляет, что арбитры убивают житомирское Полесье

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк. Фото: ФК "Ингулец"

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк дружит с президентом "Полесья" Геннадием Буткевичем. И считает, что судьи плохо относятся к житомирскому клубу.

Поворознюк поздравил "Полесье" с 65-летием, рассказал об отношениях с Буткевичем и обратил внимание на несправедливость в отношении клуба-юбиляра, сообщает пресс-служба житомирской команды.

Читайте также:

Что сказал Поворознюк

"Так как Геннадий Владиславович влетел в футбол как ураган, так же он влетел в наш район, открывая карьер. Вот так мы познакомились, потому что это все очень просто. Бизнес, власть и община нас объединяют", — отметил Поворознюк.

По его словам, они "дружат семьями, а семья – это наш футбол" .

Поворознюк пожелал команде Буткевича "выиграть у всех, кроме Ингульца" , а также отметил, что было пять игр, где у "Полесья" "тупо украли очки" .

Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный может стать игроком "Тоттенхэма" .

Игрок сборной Украины Александр Зинченко зимой может покинуть "Арсенал".

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола начал думать о завершении карьеры.

Один из самых талантливых игроков мира разошелся с девушкой.