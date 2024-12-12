Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Поворознюк считает, что судьи "убивают" клуб его друга из УПЛ arrow

Поворознюк считает, что судьи "убивают" клуб его друга из УПЛ

12 декабря 2024 14:13
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Поворознюк заявляет, что арбитры убивают житомирское Полесье
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк. Фото: ФК "Ингулец"
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк дружит с президентом "Полесья" Геннадием Буткевичем. И считает, что судьи плохо относятся к житомирскому клубу.

Поворознюк поздравил "Полесье" с 65-летием, рассказал об отношениях с Буткевичем и обратил внимание на несправедливость в отношении клуба-юбиляра, сообщает пресс-служба житомирской команды.

Читайте также:

Что сказал Поворознюк

"Так как Геннадий Владиславович влетел в футбол как ураган, так же он влетел в наш район, открывая карьер. Вот так мы познакомились, потому что это все очень просто. Бизнес, власть и община нас объединяют", — отметил Поворознюк.

По его словам, они "дружат семьями, а семья – это наш футбол" .

Поворознюк пожелал команде Буткевича "выиграть у всех, кроме Ингульца" , а также отметил, что было пять игр, где у "Полесья" "тупо украли очки" .

Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный может стать игроком "Тоттенхэма" .

Игрок сборной Украины Александр Зинченко зимой может покинуть "Арсенал".

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола начал думать о завершении карьеры.

Один из самых талантливых игроков мира разошелся с девушкой.

спорт футбол Александр Поворознюк Ингулец Геннадий Буткевич Полесье

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:45 Шевченко и еще две легенды вошли в Зал славы Милана

15:32 Трамп стал человеком года по версии TIME

15:31 Зачем россияне сняли оборону с Крымского моста — подробности

15:25 Решение ВВК — сколько времени дается на оформление справки

15:25 Налоговики взялись за продавцов — какие штрафы грозят украинцам

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

15:18 Украинцы получают 1000 грн от Зеленского — кто первый в очереди

15:16 Поражение Асада — в сети показали, как россияне бежали из Сирии

14:59 Нажился на алиментщике — в Одессе задержали госисполнителя

14:59 Опасность для водителей и пешеходов — прогноз погоды в Харькове

14:56 Сырский наградил военных за эффективную работу — фото

15:45 Шевченко и еще две легенды вошли в Зал славы Милана

15:32 Трамп стал человеком года по версии TIME

15:31 Зачем россияне сняли оборону с Крымского моста — подробности

15:25 Решение ВВК — сколько времени дается на оформление справки

15:25 Налоговики взялись за продавцов — какие штрафы грозят украинцам

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

15:18 Украинцы получают 1000 грн от Зеленского — кто первый в очереди

15:16 Поражение Асада — в сети показали, как россияне бежали из Сирии

14:59 Нажился на алиментщике — в Одессе задержали госисполнителя

14:59 Опасность для водителей и пешеходов — прогноз погоды в Харькове

14:56 Сырский наградил военных за эффективную работу — фото

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

11 декабря 2024
Эксклюзив

19:34 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

13:04 Заявление Ермака о переговорах и энергосистема — эфир День.LIVE

Text

12:39 Снижение мобилизационного возраста — Фриз прокомментировала

Text

08:00 Когда отменят графики отключений — эфир Ранок.LIVE

Text

07:51 Гетманцев рассказал, когда легализуют криптовалюту в Украине

Text

01:51 Гетманцев заявил, что изменений курсообразования пока не будет

11 декабря 2024
Text

17:55 Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:03 Военный эксперт резко высказался по поводу мобилизации 18-летних

Text

13:44 Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

Text

13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

Text

13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника