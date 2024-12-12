Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Поворознюк вважає, що судді "вбивають" клуб його друга з УПЛ arrow

Поворознюк вважає, що судді "вбивають" клуб його друга з УПЛ

12 грудня 2024 14:13
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Поворознюк заявляє, що арбітри вбивають житомирське Полісся
Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк. Фото: ФК "Інгулець"
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк дружить з президентом "Полісся" Геннадієм Буткевичем. І вважає, що судді погано ставляться до житомирського клубу. 

Поворознюк привітав "Полісся" з 65-річчям, розповів про відносини з Буткевичем та звернув увагу на несправедливість щодо клубу-ювіляра, повідомляє пресслужба житомирської команди

Читайте також:

Що сказав Поворознюк

"Так, як Геннадій Владиславович влетів у футбол як ураган, так само він влетів у наш район, відкриваючи кар’єр. От так ми познайомились, бо це все дуже просто. Бізнес, влада і громада нас об’єднують", — зазначив Поворознюк. 

За його словами, вони "дружать сім'ями, а сім'я - це наш футбол"

Поворознюк побажав команді Буткевича "виграти у всіх, крім Інгульця", а також зазначив, що було п'ять ігор, де у "Полісся" "тупо вкрали очки"

Нагадаємо, захисник збірної України Ілля Забарний може стати гравцем "Тоттенгема"

Гравець збірної України Олександр Зінченко взимку може залишити "Арсенал"

Наставник "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола почав думати про завершення кар'єри

Один із найталантовитіших гравців світу розійшовся з дівчиною

спорт футбол Олександр Поворознюк Інгулець Генадій Буткевич Полісся

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:52 Єрмак заявив, що Україна неготова до переговорів і пояснив чому

14:35 У Києві суд покарав чоловіка, який вкрав телефон у жінки в метро

14:33 Повернення після СЗЧ — у Міноборони пояснили, як це зробити

14:30 Офіційні зарплати у 2025 році — хто зможе заробити більше

14:27 Житло за 2,5 млн — що заховав посадовець одеського ТЦК

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

14:19 Нацбанк підняв облікову ставку — що зміниться для українців

14:18 Ким насправді був Шатський та чим небезпечні його розробки

14:12 У Запоріжжі знайшли під завалами тіло людини — нові дані

14:11 Психологічна допомога бійцям — винайшли унікальну технологію

14:00 Ексдинамівець Деметрадзе підтримує Каладзе та за мир з Росією

14:52 Єрмак заявив, що Україна неготова до переговорів і пояснив чому

14:35 У Києві суд покарав чоловіка, який вкрав телефон у жінки в метро

14:33 Повернення після СЗЧ — у Міноборони пояснили, як це зробити

14:30 Офіційні зарплати у 2025 році — хто зможе заробити більше

14:27 Житло за 2,5 млн — що заховав посадовець одеського ТЦК

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

14:19 Нацбанк підняв облікову ставку — що зміниться для українців

14:18 Ким насправді був Шатський та чим небезпечні його розробки

14:12 У Запоріжжі знайшли під завалами тіло людини — нові дані

14:11 Психологічна допомога бійцям — винайшли унікальну технологію

14:00 Ексдинамівець Деметрадзе підтримує Каладзе та за мир з Росією

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024
Ексклюзив

19:34 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

5 грудня 2024

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

13:04 Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

Text

12:39 Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

Text

08:00 Коли скасують графіки відключень — ефір Ранок.LIVE

Text

07:51 Гетманцев розповів, коли легалізують криптовалюту в Україні

Text

01:51 Гетманцев заявив, що змін курсоутворення поки що не буде

11 грудня 2024
Text

17:55 Зеленський екстрено викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:03 Військовий експерт різко висловився щодо мобілізації 18-річних

Text

13:44 Дикий назвав місто, якому загрожує повторна окупація

Text

13:23 Військовий аналітик пояснив, як Запоріжжя готується до оборони

Text

13:00 Трамп про закінчення війни та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника