Поворознюк заявляє, що арбітри вбивають житомирське Полісся

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк. Фото: ФК "Інгулець"

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк дружить з президентом "Полісся" Геннадієм Буткевичем. І вважає, що судді погано ставляться до житомирського клубу.

Поворознюк привітав "Полісся" з 65-річчям, розповів про відносини з Буткевичем та звернув увагу на несправедливість щодо клубу-ювіляра, повідомляє пресслужба житомирської команди.

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"Так, як Геннадій Владиславович влетів у футбол як ураган, так само він влетів у наш район, відкриваючи кар’єр. От так ми познайомились, бо це все дуже просто. Бізнес, влада і громада нас об’єднують", — зазначив Поворознюк.

За його словами, вони "дружать сім'ями, а сім'я - це наш футбол".

Поворознюк побажав команді Буткевича "виграти у всіх, крім Інгульця", а також зазначив, що було п'ять ігор, де у "Полісся" "тупо вкрали очки".

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