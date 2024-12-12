Ілля Забарний може перейти до Тоттенгема за великі гроші

Захисник збірної України та "Борнмута" Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Топклуби АПЛ готові розпочати справжню "війну" за українського захисника "Борнмута" Іллю Забарного. Тренер одного із претендентів на гравця вже озвучив компліменти на його адресу.

Наставник "Тоттенгема" Анж Постекоглу сказав керівництву, що Забарний ідеально підходить для клубу та для його моделі гри, пише GiveMeSport.

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"Шпори", схоже, будуть намагатися підписати Забарного вже взимку. Але для цього їм доведеться викласти за гравця понад 50 мільйонів фунтів, а також витримати конкуренцію з боку інших клубів АПЛ.

Ілля Забарний святкує перемогу "Борнмуту". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Хто ще претендує на Забарного

Ще одним претендентом на українця є лондонський "Челсі". Команда Енцо Марески вступила в чемпіонські перегони та зараз шукає ще одного центрального захисника, щоб посилити проблемну ланку.

Крім того, Забарний знаходиться "на радарі" "Манчестер Сіті". Команда Гвардіоли розглядає кілька варіантів посилення захисту, Забарний входить до цього списку.

Ілля Забарний цього сезону не пропустив жодного поєдинку за "Борнмут". Результативними діями він поки не відзначався.

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