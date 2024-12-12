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Тренер клуба АПЛ считает Забарного идеальным для его команды

12 декабря 2024 11:15
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Илья Забарный может перейти в Тоттенхэм за большие деньги
Защитник сборной Украины и "Борнмута" Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Топ-клубы АПЛ готовы начать настоящую "войну" за украинского защитника "Борнмута" Илью Забарного. Тренер одного из претендентов на игрока уже озвучил комплименты в его адрес.

Наставник "Тоттенхэма" Анж Постекоглу сказал руководству, что Забарный идеально подходит для клуба и его модели игры, пишет GiveMeSport.

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"Шпоры", похоже, будут пытаться подписать Забарного уже зимой. Но для этого им придется выложить за игрока более 50 млн фунтов, а также выдержать конкуренцию со стороны других клубов АПЛ.

Илья Забарный
Илья Забарный празднует победу "Борнмута". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Кто еще претендует на Забарного

Еще одним претендентом на украинца является лондонский "Челси". Команда Энцо Марески вступила в чемпионскую гонку и сейчас ищет еще одного центрального защитника, чтобы усилить проблемное звено.

Кроме того, Забарный находится "на радаре" "Манчестер Сити". Команда Гвардиолы рассматривает несколько вариантов усиления защиты, Забарный входит в этот список.

Илья Забарный в этом сезоне не пропустил ни одного поединка за "Борнмут". Результативными действиями он пока не отличался.

Напомним, украинец Александр Зинченко может покинуть "Арсенал" уже этой зимой.

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спорт футбол Тоттенхэм Илья Забарный Борнмут

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