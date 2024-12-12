Бущан отбил пенальти Оярсабаля, но не справился с добиванием

Микель Оярсабаль празднует гол. Фото: Reuters/Vincent West

Испанский "Реал Сосьедад" принимает киевское "Динамо" в матче Лиги Европы. Хозяева поля забили гол в ворота украинской команды в середине первого тайма.

Подопечные Александра Шовковского претендовали на пенальти в начале поединка, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Георгий Бущан несколько раз спас киевское "Динамо" в первом тайме матча 6 тура основного этапа Лиги Европы против "Реала Сосьедада". Голкипер даже отразил пенальти в исполнении Микеля Оярсабаля, но не сумел справиться с добиванием мяча.

Испанцы уже забили два гола

В одной из первых атак "Динамо" претендовало на пенальти, когда Волошина в чужой штрафной сбил защитник "Реала Сосьедада". Рефери не назначил одиннадцатиметровый в той ситуации, зато поставил пенальти в ворот киевлян, когда Попов наступил на ногу Оярсабалю.

Бущан отразил мяч после удара Микеля "с точки", но чемпион Европы-2024 первым успел сыграть на добивании, 1:0! А уже через несколько минут Кубо обыграл трех защитников "Динамо" и отпасовал под удар Беккеру. Тот "выстрелил" в ближний верхний угол и удвоил преимущество испанцев, 2:0!

На 32-й минуте испанцы довели дело до разгрома. Оярсабаль без помех получил мяч в чужой штрафной и спокойно переиграл Бущана с близкой дистанции, 3:0!

Матч продолжается.

Напомним, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих поделилась планами на следующий год.

Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко стал кандидатом на переход в один из грандов Италии.

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, что угрожает житомирскому "Полесью" и его владельцу.

У Андрея Лунина появится шанс уйти из "Реала" в клуб, где украинец будет получать стабильную игровую практику.